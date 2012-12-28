Браконьер поймал сачком 46 карасей

Жителя Добринского округа оштрафовали на 2 000 рублей за нарушение правил рыболовства (по части второй статьи 8.37 КоАП РФ) — в марте этого года он попался на браконьерском лове рыбы.«На берегу реки Плавутка мужчина ловил рыбу при помощи самодельного отцеживающего орудия добычи — рыболовного сака с капроновой сеткой и поймал 46 карасей общим весом более трёх килограммов. Азово-Черноморскому рыбохозяйственному бассейну был нанесён ущерб в 11,5 тысячи рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.