Житель Задонска получил три года условно за публикацию порнографических дипфейков
Его судили за фотоколлажи с обнажёнными телами и лицами реальных людей. Теперь мужчине на пять лет запретили администрировать страницы в соцсетях.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, житель Задонска разместил в созданной им группе в соцсети изображения порнографического характера, которые изготовил при помощи чат-ботов. Для создания порно он использовал фотографии реальных пользователей соцсети, которые скачивал из их аккаунтов. При этом фотожабы откровенного характера становились доступны всем подписчикам и посетителям сообщества.
Всего мужчина использовал для создания порно дипфейков девять фотографий реальных людей. Фотоколлажи он создавал и размещал в открытом доступе без их ведома и согласия.
В суде автор дипфейков признал вину и раскаялся. Также он возместил потерпевшим моральный вред.
