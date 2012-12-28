20-летний и 23-летний липчане в заказнике поймали сетью 35 рыб

Полиция возбудила уголовное дело. А прокуратура требует возместить ущерб почти на 40 тысяч рублей.

В Грязинском районе 20-летнего и 23-летнего липчан подозревают в незаконной ловле рыбы сетями на территории Государственного природного зоологического заказника «Липецкий».Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 19 апреля рыбаки были задержаны с поличным сотрудниками Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Восемью сетями в реке Матыра они поймали 35 рыб: в улове были щука, плотва, густера, лещ, окунь и судак.В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологический ресурсов на особо охраняемых природных территориях, совершенная группой лиц по предварительному сговору».Сейчас рыбаки находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А Грязинская межрайонная прокуратура потребовала от парней возместить ущерб, причиненный местной фауне.«По информации территориального управления Росрыболовства, ущерб составил почти 40 тысяч рублей. Заявление о взыскании компенсации ущерба сейчас находится на рассмотрении», — добавляет пресс-служба прокуратуры Липецкой области.