Сегодня в Липецке: первый выпускной в этом году, по каким причинам липчане решаются на смену работы
Погибший на квадроцикле мужчина не был его владельцем и не имел удостоверения трактрориста-машиниста
«Родители, пожалуйста, любите меня за то, что я просто есть»: выпускники о том, чего мы не слышим за шумом ЕГЭ
Бросившему об пол пятилетнюю дочь сожительницы 32-летнему ельчанину избирают меру пресечения
Общество
1598
сегодня, 12:44
6
20-летний и 23-летний липчане в заказнике поймали сетью 35 рыб
Полиция возбудила уголовное дело. А прокуратура требует возместить ущерб почти на 40 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 19 апреля рыбаки были задержаны с поличным сотрудниками Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Восемью сетями в реке Матыра они поймали 35 рыб: в улове были щука, плотва, густера, лещ, окунь и судак.
В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологический ресурсов на особо охраняемых природных территориях, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
Сейчас рыбаки находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А Грязинская межрайонная прокуратура потребовала от парней возместить ущерб, причиненный местной фауне.
«По информации территориального управления Росрыболовства, ущерб составил почти 40 тысяч рублей. Заявление о взыскании компенсации ущерба сейчас находится на рассмотрении», — добавляет пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
1
2
2
5
8
Комментарии (6)