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5 минут назад
Липецкая вечЁрка: юный вредитель, отстрел собак и везунчики
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 21 августа.
Десятки автомобилей залили монтажной пеной на улице Гагарина. 11-летнего мальчика, который портил машины, заметил около половины первого ночи один из жителей дома №79, вышедший на балкон покурить. Мужчина вызвал полицию, и школьника задержали. Примечательно, что 11-летний мальчик ходил по дворам вместе с тремя друзьями, среди которых девочка, в час ночи.
Более сотни комментариев оставлено под сообщением «Ездил мотоциклист и отстреливал бездомных дружелюбных собак». Жительница Опытной станции сегодня стала свидетельницей уничтожения бездомных собак. Об увиденном она написала в соцсети. Женщина рассказала GOROD48, что видела двух собак, которые после выстрелов мотоциклиста бились в конвульсиях. Затем застреленных псов погрузили в «УАЗ».
Тем временем Lifan разочаровался в покупательной способности россиян. В ОЭЗ «Липецк» готовы передать земельный участок несостоявшегося инвестора другому резиденту, но этому мешают особые отношения между правительствами Китая и России.
…И о хорошем. Вчера днем байдарка с двумя подростками перевернулась на реке Воронеж в Липецке .Оперативно сработавшие спасатели вытащили ребят из воды и доставили на берег. А сегодня утром на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе пассажирский автобус въехал в автомобиль такси. Авария произошла у перехода через дорогу - от удара машина такси выскочила на "зебру" и чуть не сбила пешехода, мужчина увернулся буквально чудом.
Более сотни комментариев оставлено под сообщением «Ездил мотоциклист и отстреливал бездомных дружелюбных собак». Жительница Опытной станции сегодня стала свидетельницей уничтожения бездомных собак. Об увиденном она написала в соцсети. Женщина рассказала GOROD48, что видела двух собак, которые после выстрелов мотоциклиста бились в конвульсиях. Затем застреленных псов погрузили в «УАЗ».
Тем временем Lifan разочаровался в покупательной способности россиян. В ОЭЗ «Липецк» готовы передать земельный участок несостоявшегося инвестора другому резиденту, но этому мешают особые отношения между правительствами Китая и России.
…И о хорошем. Вчера днем байдарка с двумя подростками перевернулась на реке Воронеж в Липецке .Оперативно сработавшие спасатели вытащили ребят из воды и доставили на берег. А сегодня утром на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе пассажирский автобус въехал в автомобиль такси. Авария произошла у перехода через дорогу - от удара машина такси выскочила на "зебру" и чуть не сбила пешехода, мужчина увернулся буквально чудом.
41