Общество

сегодня, 11:42

Пешеход чудом выскочил из-под протараненного автобусом такси

14 1391
#авария #ДТП
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Сегодня утром на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе пассажирский автобус въехал в автомобиль такси. Авария произошла у перехода через дорогу - от удара машина такси выскочила на "зебру" и чуть не сбила пешехода, мужчина увернулся буквально чудом.

ДТП записала камера уличного наблюдения.
14 1391
#авария #ДТП

Комментарии (14)

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Хочу оправдать водителя Баса

56 секунд назад
Вот он -реальный работяга ,с утра пашет за 40 тыщь и его стоит оправдать ,склоняя все на усталость от жары !
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это не новость

1 минуту назад
обычное ДТП из разряда бытовухи , каких в Липецке по два десятка каждый день .а по выходным все три.
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Скучающая публика

3 минуты назад
Веселый, ничего страшно,бывало пропускаю на свой зеленый несущиея авто. Это с головой недружить и жить по принципу:сдох на перехобе,н был прав?!
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Веселый

6 минут назад
Скучающая публика, У мужика зеленый горел. Ему что на красный переходить?
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МестныйЯ

8 минут назад
Светофор, а на этом светофоре водятлы автобусов всегда выезжают, когда пешеходам уже горит зеленый свет.
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Скучающая публика

9 минут назад
А мужику присрачило переходить,видя поток на перекрестке?! Всем надо иметь голову на плечах!
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Светофор

14 минут назад
Таксист пропускал пешехода, у которого горел зеленый. А осел на автобусе не смотрит куда едет.
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вот таких как дунька надо бояться

21 минуту назад
Дунька,
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график 28Х2

31 минуту назад
дайте водителям выходные. аварийность зашкаливает !
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Дунька

36 минут назад
Таксист совершил перестроение на повороте, а должен был осуществлять по своей полосе
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