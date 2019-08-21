Пешеход чудом выскочил из-под протараненного автобусом такси

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Сегодня утром на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе пассажирский автобус въехал в автомобиль такси. Авария произошла у перехода через дорогу - от удара машина такси выскочила на "зебру" и чуть не сбила пешехода, мужчина увернулся буквально чудом.



ДТП записала камера уличного наблюдения.

