Общество
сегодня, 11:42
Пешеход чудом выскочил из-под протараненного автобусом такси
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Сегодня утром на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе пассажирский автобус въехал в автомобиль такси. Авария произошла у перехода через дорогу - от удара машина такси выскочила на "зебру" и чуть не сбила пешехода, мужчина увернулся буквально чудом.
ДТП записала камера уличного наблюдения.
ДТП записала камера уличного наблюдения.
Хочу оправдать водителя Баса
это не новость
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Веселый
МестныйЯ
Скучающая публика
Светофор
вот таких как дунька надо бояться
график 28Х2
Дунька