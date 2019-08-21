Общество

53 минуты назад

На Соборной площади ставят сцену для Ларисы Долиной

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#Концерт #сцена
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На Соборной площади ставят сцену для Ларисы Долиной

Выступление артистки и её коллег состоится завтра.

На Соборной площади уже монтируют сцену для завтрашнего концерта в рамках Дней Москвы в Липецке. Сцена для выступления музыкантов, в том числе - Ларисы Долиной, установлена у каскада фонтанов, со стороны здания пенсионного фонда. На площадь уже привезли ограждения.

Планируется, что в концерте примут участие группы "Пицца", "Кватро", театр танца "Гжель".
Свои номера исполнят солистка Большого театра Ксения Дежнёва, заслуженный артист России Феликс Царикати, финалистка проекта "Голос", певица Тина Кузнецова. Программу завершит выступление народной артистки России Ларисы Долиной.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 18:30.





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#Концерт #сцена
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Комментарии (17)

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Ого

57 секунд назад
А что-же не на лысый горе такое событие отмечать? Или что на сковородке не кто не хочет выступать и собирался пока не сгонять ( принудительно)?
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Помню

1 минуту назад
где то Долина выступала на концерте и водила крестом между ног ,ненавидит православных.
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Хороший вопрос

2 минуты назад
А за чей счёт эта реклама ЕР?
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Ыыы

11 минут назад
Витек, кобзон не приехал ,ему некогда ,опарышей кормит на кладбище
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Малолетка

14 минут назад
Какой город - такие и артисты! Ха-ха-ха... Тухляк, одним словом!
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Витек

15 минут назад
А чо долина с кобзоном еще живые?
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Гость

15 минут назад
Все кто пишет про Долину, вы просто тупые и ни чего не смыслящие липчане. Долина отличная певица имеющие сильные вакальные данные. Все новые исполнители просто не что!
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Оля

20 минут назад
А в пятницу объявили выходной? Или лысый с Варваркиной судят по себе считают, что все в рабочее время в кабинете на креслах катаются, а вечерком можно и на концерт прошвыруться?
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дни Москвы? у нас?

20 минут назад
не до фига эта Москва о себе возомнила? у нас вроде как день флага России есть.
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Рф

21 минуту назад
И выступающие на уровне Артамонова, вот и бабло потратит и проголосуют не за него. Вот будет прикол.
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