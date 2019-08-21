На Соборной площади ставят сцену для Ларисы Долиной

Выступление артистки и её коллег состоится завтра.

На Соборной площади уже монтируют сцену для завтрашнего концерта в рамках Дней Москвы в Липецке. Сцена для выступления музыкантов, в том числе - Ларисы Долиной, установлена у каскада фонтанов, со стороны здания пенсионного фонда. На площадь уже привезли ограждения.



Планируется, что в концерте примут участие группы "Пицца", "Кватро", театр танца "Гжель".

Свои номера исполнят солистка Большого театра Ксения Дежнёва, заслуженный артист России Феликс Царикати, финалистка проекта "Голос", певица Тина Кузнецова. Программу завершит выступление народной артистки России Ларисы Долиной.



Вход на мероприятие свободный. Начало в 18:30.











