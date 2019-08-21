В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники

Сегодня после капитального ремонта открылась поликлиника ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк-Мед». За три месяца в поликлинике отремонтированы помещения дневного стационара, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, клинико-дагностической лаборатории. Покрашены стены, потолки, заменены электрика, системы тепло и водоснабжения, лифты, закуплена мебель.



«Средства на проведение капитального ремонта выделены по инициативе врио главы региона Игоря Артамонова. За счёт регионального бюджета куплено новое диагностическое оборудование. В учреждение поступили УЗИ-аппарат, маммограф, комплект эндоскопического оборудования, лабораторное и физиотерапевтическое оборудование. В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» закуплен и в ближайшее время будет введён в эксплуатацию новый рентгеновский компьютерный томограф», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.



Поликлиника ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк–Мед» рассчитана на 1600 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь получают более 32 тысяч человек. В структуру взрослой поликлиники входит терапевтическое отделение, отделение общей врачебной практики, хирургическое отделение, женская консультация, стоматологическое и зубопротезные отделения, отделение медицинской профилактики, центр амбулаторной урологии, офтальмологический дневной стационар и дневной стационар общего профиля, оказывающий помощь пациентам хирургического, терапевтического, урологического и неврологического профиля.

