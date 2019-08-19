Происшествия

48 минут назад

На территории Новолипецкого комбината погиб рабочий подрядной организации

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#ЧП
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На территории Новолипецкого комбината погиб рабочий подрядной организации

Работник ООО «Электростатус» упал с высоты.

Сегодня утром на территории Новолипецкого комбината погиб работник подрядной организации. Мужчина упал с высоты и скончался до приезда «скорой помощи».

- На территории строительной площадки в результате падения с высоты погиб работник ООО «Электростатус». По имеющейся информации, происшествие не связано с производственной или вспомогательной деятельностью комбината, тем не менее службы предприятия принимают участие в расследовании обстоятельств несчастного случая. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО "НЛМК" .
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#ЧП
3

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