Липецкие дачники подкармливают обитателей зоопарка

На акцию «Добрый урожай», объявленную липецким зоопарком, откликнулись более 40 дачников и садоводов.

Сезон сбора урожая в самом разгаре. На сегодняшний день зоопарк принял около 800 кг овощей и фруктов от липчан. Как сообщают в зоопарке, в результате акции рацион обитателей зоопарка пополнился кабачками, патисонами, тыквой, картофелем, капустой, морковью, свеклой, мёдом, яблоками, грушами. Блюда из овощей едят копытные, птицы, приматы, грызуны, кенгуру и медведи. Пони, ослики, зебра обожают морковку, свёклу и яблоки. У центрального входа стоит специальный пластиковый контейнер для доставки урожая на кухню зоопарка. Как сообщили в зоопарке, есть семьи, которые привозят овощи несколько раз за сезон.