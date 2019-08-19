Общество

сегодня, 10:41

Липецкие дачники подкармливают обитателей зоопарка

3 550
#зоопарк
Липецкие дачники подкармливают обитателей зоопарка

На акцию «Добрый урожай», объявленную липецким зоопарком,  откликнулись более 40 дачников и садоводов. 

Сезон сбора урожая в самом разгаре. На сегодняшний день зоопарк принял около 800 кг овощей и фруктов от липчан. Как сообщают в зоопарке, в результате акции рацион обитателей зоопарка пополнился кабачками, патисонами, тыквой, картофелем, капустой, морковью, свеклой, мёдом, яблоками, грушами. Блюда из овощей едят копытные, птицы, приматы, грызуны, кенгуру и медведи. Пони, ослики, зебра обожают морковку, свёклу и яблоки. У центрального входа стоит специальный пластиковый контейнер для доставки урожая на кухню зоопарка. Как сообщили в зоопарке, есть семьи, которые привозят овощи несколько раз за сезон.
3 550
#зоопарк

Комментарии (3)

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Горожанин

57 минут назад
Отличная идея!!!
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:)

сегодня, 11:01
Наконец то позитив!!! Уважение этим людям!!! А то в новостях одни бордюры... в парках, на улицах...
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Элен

сегодня, 10:51
Молодцы человеки. Лучшая новость!!!
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