В мире
44 минуты назад
Внедорожники LADA отзывают из-за угрозы возгорания
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Машины были проданы в Германии.
Компания LADA Automobile GmbH, которая является официальным дистрибьютором АВТОВАЗа в Германии, объявила об отзыве внедорожников LADA 4x4, пишет «Автостат». Под сервисную кампанию попадут 1,5 тыс. автомобилей, проданных на немецком рынке в 2017–2018 годах. Всем немцам — владельцам легендарного авто разослали уведомления об отзыве.
Причина для отзыва – неправильная укладка электрического кабеля генератора. Теоретически этот дефект может привести к возгоранию машины, но, как уточняют в компании Lada Automobile GmbH, вероятность такого развития событий очень мала.
В России аналогичная сервисная акция в отношении LADA 4×4 проводилась в прошлом году.
Причина для отзыва – неправильная укладка электрического кабеля генератора. Теоретически этот дефект может привести к возгоранию машины, но, как уточняют в компании Lada Automobile GmbH, вероятность такого развития событий очень мала.
В России аналогичная сервисная акция в отношении LADA 4×4 проводилась в прошлом году.
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