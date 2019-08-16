В России
сегодня, 14:19
Санкции США помогли российской нефти
Зарубежом отмечают повышение спроса на продукт.
Американские санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении нефти из Ирана и Венесуэлы, непреднамеренно повысили спрос на российское топливо марки Urals. Об этом сегодня пишет Bloomberg, пишет «Лента». Нефтяные санкции США помогли российским экспортерам дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн в период с ноября по июль, подсчитало агентство.
Так, спрос на Urals в регионе Средиземноморья находится на пиковых значениях за всю историю, отмечают аналитики, опрошенные агентством, отмечает ТАСС. Обычно нефть марки Urals торговалась со скидкой по отношению к Brent. Однако с ноября прошлого года, когда США ограничили мировые покупки иранского сырья, скидка начала уменьшаться и в начале этого года Urals стала торговаться с премией, уточняют РИА Новости.
Так, спрос на Urals в регионе Средиземноморья находится на пиковых значениях за всю историю, отмечают аналитики, опрошенные агентством, отмечает ТАСС. Обычно нефть марки Urals торговалась со скидкой по отношению к Brent. Однако с ноября прошлого года, когда США ограничили мировые покупки иранского сырья, скидка начала уменьшаться и в начале этого года Urals стала торговаться с премией, уточняют РИА Новости.