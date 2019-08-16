В России

сегодня, 14:19

Санкции США помогли российской нефти

138
#санкции #нефть
Санкции США помогли российской нефти

Зарубежом отмечают повышение спроса на продукт.

Американские санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении нефти из Ирана и Венесуэлы, непреднамеренно повысили спрос на российское топливо марки Urals. Об этом сегодня пишет Bloomberg, пишет «Лента». Нефтяные санкции США помогли российским экспортерам дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн в период с ноября по июль, подсчитало агентство.

Так, спрос на Urals в регионе Средиземноморья находится на пиковых значениях за всю историю, отмечают аналитики, опрошенные агентством, отмечает ТАСС. Обычно нефть марки Urals торговалась со скидкой по отношению к Brent. Однако с ноября прошлого года, когда США ограничили мировые покупки иранского сырья, скидка начала уменьшаться и в начале этого года Urals стала торговаться с премией, уточняют РИА Новости.
138
#санкции #нефть

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спешащий в Москву поезд сбил мужчину
#поезд
Спешащий в Москву поезд сбил мужчину

12 минут назад

В России
Пираты похитили россиян у берегов Африки
#пираты #похищение
Пираты похитили россиян у берегов Африки

17 минут назад

В России
Актриса театра зарезала любовника
#поножовщина #театр
Актриса театра зарезала любовника

24 минуты назад

В России
В вагоне с углем нашли труп девушки
#труп #уголь #вагон
4
В вагоне с углем нашли труп девушки

31 минуту назад

В России
Рабочие погибли при обрушении стены завода
#стена #обвал #завод
Рабочие погибли при обрушении стены завода

37 минут назад

В России
Россияне стали позже женится
#брак #дети
Россияне стали позже женится

53 минуты назад

В России