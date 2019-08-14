С июля этого года «ЭкоПром-Липецк» организовал в Задонске работу пункта приема вторсырья

В этом пункте можно сдать на переработку бумагу, картон, полиэтилен и разные виды пластика, и получить за это денежное вознаграждение. Таким образом, у жителей есть мотивация сортировать отходы и сдавать на переработку то сырье, которое можно повторно использовать.

«Для компании важно, чтобы каждый житель имел возможность внести свой вклад в улучшение экологической обстановки. В Липецке мы уже установили порядка 300 контейнеров для раздельного сбора пластика. Липчане активно поддерживают нашу инициативу – к нам поступают заявки на установку контейнеров, и в ближайшее время мы будем расширять количество площадок, оборудованных системой раздельного сбора.

Жителям Липецкого, Хлевенского и Задонского районов мы предлагаем сдавать отходы бумаги и пластика в пункты приема. В Задонске такой пункт уже работает. За время его работы жители сдали на переработку более трех тонн вторичных материалов. В Липецком районе мы откроем площадку для приема вторсырья в сентябре этого года, чуть позже – в Хлевном», - прокомментировали в пресс-службе «ЭкоПром-Липецк».

Адрес пункта приема вторсырья в Задонске: ул. Степанищева д. 2 (район Автостанции), время работы вт., чт., сб. : 9:00 -18:00, пн., ср., пт., вс. – выходные.



"PR"

