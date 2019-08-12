Происшествия

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Среди погибших в страшной аварии на трассе Воронеж-Тамбов есть жители Липецкой области

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Среди погибших в страшной аварии на трассе Воронеж-Тамбов есть жители Липецкой области

В лобовом столкновении «Fiat Ducato» и «Citroen Jumper» погибли 5 человек. Трое - жители Добринского района Липецкой области.

Как сообщает ГУ МВД России по Тамбовской области, 10 августа в 5 часов 30 минут на 140-м километре автодороги Воронеж-Тамбов, проходящей на территории Мордовского района, в результате лобового столкновения двух транспортных средств, микроавтобуса «Fiat Ducato» под управлением мужчины 1996 года рождения и минивена «Citroen Jumper» под управлением мужчины 1990 года рождения, погибли 5 человек и 7 участников происшествия получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как уточняет издание  dobvesti.ru в «Fiat Ducato»  находились 10 жителей Добринского района Липецкой области ехавшие на работу вахтовым методом. 

Среди погибших оба водителя, а также  пассажир автомобиля «Citroen Jumper», женщина 1960 года рождения, и два пассажира «Fiat Ducato», женщина 1974 года рождения и мужчина 1988 года рождения. В ДТП также получила ранения пятнадцатилетняя девочка, которая находилась в автомобиле «Citroen Jumper». С места ДТП девочка  была госпитализирована в лечебное учреждение.

По словам знакомых пострадавших в аварии, у погибшей женщины остались пятеро детей. Она и погибший в «Fiat Ducato» мужчина стояли в проходе. Те пассажиры, кто сидели в креслах остались живы.

Фото: 68.мвд.рф


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#дтп
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Комментарии (10)

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Бредик

12 минут назад
Я смотрящий за областью
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Аноним.

12 минут назад
БЫЛА ЕЩЕ ТАКАЯ ПЕСНЯ : -ПАРЕНЬ -ЕХАЛ ...- В ТАМБОВ . - И ...ЧИКИ- ЧИКИ -ЧИКИ ... - ДА !!!- ДА ПАРНИ ! -РОССИЙСКИЕ - "НЕ ШИРОКОПОЛОСНЫЕ" ДОРОГИ -КАК -ЗА ГРАНИЦЕЙ , -ЭТО ВАМ ...- " НИ РАЛЛИ , - ПАРИЖ - ДАКАР " !!!...
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Аноним.

18 минут назад
Гончарук дпс, ЕСЛИ - ЭТУ НАШУ - "ЛЕНИВУЮ, СЕК -ОЗАБОЧЕННУЮ, И ...- ЦИНИЧНУЮ МОЛОДЕЖ - НИ ИСПРАВИМ , (-ХОТЯ УЖЕ -НАВРЯТ !!! - ОНИ ПОЧУВСТВОВАЛИ -ВКУС -"СВОБОДЫ , И БЕЗНАКАЗАННОСТИ!), - НИ У КОГО , НИЧЕГО ... " НЕ ПО-ЛУ-ЧИТ-СЯ " !!!- НА 100 И ДАЖЕ 200 ПРОЦЕНТОВ !!!
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indezit

26 минут назад
Где подробности? Там дорожные работы? Ранее Дура ввела лицензирование перевозок, но от таких случаев законы не уберегут.
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Житель

26 минут назад
Кладбища растут страшными темпами
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Это просто жо..

27 минут назад
Гады не ценят свои жизни и других людей,сколько еще смертей надо чтобы народ понял не гони и будь внимателен
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Аноним.

29 минут назад
ДА . И ЕЩЕ ВОТ ЧТО ВАМ СКАЖУ! -ЖАЛУЙТЕСЬ -В МОСКВУ - НА ЭРНСТА, ПОЭТОВ-ПЕСЕННИКОВ, И , МОСКОВСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАДИО СТАНЦИИ -ВОТ ПОЧЕМУ -ДОПУСТИМ - В ДОРОГЕ , В ИНОМАРКЕ *В КОЛОНКАХ МУЗЫКА ИГРАЕТ -ОКОЛО 110 ДЕЦИБЕЛОВ ! . - ЗВУЧИТ ПЕСНЯ МИЛЯВСКАЯ " Я ЖИЗНЬ, ОТДАМ, -ЗА...-ТЕБЯ " - БАЦ, -И , "СТРАШНАЯ" -АВАРИЯ !!! -ЖИЗНЬ - ОТДАНА ! -ИЛИ МИЛЯВСКАЯ " ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ - ЗА ПЛИНТУСОМ" !!! -ТОЖЕ- ПЕСНЯ - ПРО СМЕРТЬ!!! -А ТАКЖЕ : ВСЕ ПЕСНИ -ПР ...- АД , СО МЕРТЬЮ. - НАПРИМЕР: ТВОИ ГЛАЗА ,- .............. ВАМ - " В -РАЙ , ... -НЕЛЬЗЯ "!!! - И Т. Д И Т . П А ТАКЖЕ.ВСЕ ДРУГИЕ ..."БЕШЕННЫЕ" -ГРОМКО-ЗВУЧЯЩИЕ В ИНОМАРКЕ ПЕСНИ - ГОВОРЯТ О НАЛИЧИИ В АВТОМОБИЛЕ ... - "НЕГАТИВНОЙ , ГЕОПАТОГЕННОЙ , -ЗОНЕ " !!!- ВЫ -РАСПУГАЛИ,РАЗОГНАЛИ СВОЕЙ НЕГАТИВНОЙ ДИНАМИКОЙ -ВСЕХ СВОИХ -АНГЕЛОВ -ХРАНИТЕЛЕЙ И ЩАЩИТНИКОВ , -КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАХОДИТЬСЯ С ВАМИ В ДОРОГЕ -РЯДОМ ...- ЗА ПРАВЫМ , ПЛЕЧОМ !!!
ответить

Аноним.

46 минут назад
ВИДНО - БОГ , -ОТОШЕЛ , -ОТО ВСЕХ !!! - НИ НАТЕЛЬНЫЕ -КРЕСТИКИ, (С ВАШИМИ -АНГЕЛАМИ ХРАНИТЕЛЯМИ И ЗАЩИТНИКАМИ), - НИ - ИКОНКИ , В ИНОМАРКАХ - НИ ЧТО ЭТУ "ЗОЛОТУЮ", МОЛОДЕЖ, НОВЫХ РУССКИХ - НЕ УБЕРЕГАЕТ !!! КАК ГОСПОДЬ СКАЗАЛ : КАК ВЫ ХОДИЛИ -КО МНЕ , - В ЦЕРКОВЬ , ТАК ЖЕ -И Я , -К ВАМ ПРИДУ, -НА ПОМОЩЬ !!! ДАВНОЛИ ВЫ "ЗОЛОТАЯ " МОЛОДЕЖ -БЫЛИ -В ЦЕРКВИ . -ВОПРОС ?! - КРЕСТИК НАТЕЛЬНЫЙ -ВИСИТ, В ДОРОГЕ -РУГАЕТЕСЬ НА КОГО-ТО ...-МАТОМ, А -КОРОТКУЮ МОЛИТВУ КЕЛЕЙНО : " - ГОСПОДИ! -НАПРАВИ -КО БЛАГУ-ПУТЬ-МОЙ -АМИНЬ " !!! - НЕ ЗНАЕТЕ !!! -ВОТ ВАМ И ...-РЕЗУЛЬТАТ !!!
ответить

Лёля

56 минут назад
Жуть!
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Гончарук дпс

сегодня, 13:53
Скоро начальником ГИБДД стану в Липецке и прикротятся аварии
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