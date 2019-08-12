Происшествия
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Среди погибших в страшной аварии на трассе Воронеж-Тамбов есть жители Липецкой области
В лобовом столкновении «Fiat Ducato» и «Citroen Jumper» погибли 5 человек. Трое - жители Добринского района Липецкой области.
Как сообщает ГУ МВД России по Тамбовской области, 10 августа в 5 часов 30 минут на 140-м километре автодороги Воронеж-Тамбов, проходящей на территории Мордовского района, в результате лобового столкновения двух транспортных средств, микроавтобуса «Fiat Ducato» под управлением мужчины 1996 года рождения и минивена «Citroen Jumper» под управлением мужчины 1990 года рождения, погибли 5 человек и 7 участников происшествия получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Как уточняет издание dobvesti.ru в «Fiat Ducato» находились 10 жителей Добринского района Липецкой области ехавшие на работу вахтовым методом.
Среди погибших оба водителя, а также пассажир автомобиля «Citroen Jumper», женщина 1960 года рождения, и два пассажира «Fiat Ducato», женщина 1974 года рождения и мужчина 1988 года рождения. В ДТП также получила ранения пятнадцатилетняя девочка, которая находилась в автомобиле «Citroen Jumper». С места ДТП девочка была госпитализирована в лечебное учреждение.
По словам знакомых пострадавших в аварии, у погибшей женщины остались пятеро детей. Она и погибший в «Fiat Ducato» мужчина стояли в проходе. Те пассажиры, кто сидели в креслах остались живы.
Фото: 68.мвд.рф
Как уточняет издание dobvesti.ru в «Fiat Ducato» находились 10 жителей Добринского района Липецкой области ехавшие на работу вахтовым методом.
Среди погибших оба водителя, а также пассажир автомобиля «Citroen Jumper», женщина 1960 года рождения, и два пассажира «Fiat Ducato», женщина 1974 года рождения и мужчина 1988 года рождения. В ДТП также получила ранения пятнадцатилетняя девочка, которая находилась в автомобиле «Citroen Jumper». С места ДТП девочка была госпитализирована в лечебное учреждение.
По словам знакомых пострадавших в аварии, у погибшей женщины остались пятеро детей. Она и погибший в «Fiat Ducato» мужчина стояли в проходе. Те пассажиры, кто сидели в креслах остались живы.
Фото: 68.мвд.рф
Бредик
Аноним.
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indezit
Житель
Это просто жо..
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Лёля
Гончарук дпс