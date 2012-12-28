Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей
Общество
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вчера, 15:06
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Липецк выбился в число городов с высоким качеством жизни
В рейтинге Финансового университета при правительстве РФ наш город поднялся с 30-го на 18-е место.
Городами, опередившими Липецк, стали Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Тула. Ниже Липецка в рейтинге расположились Казань, Нижний Новгород, Калининград, металлургические Череповец и Магнитогорск, Самара, Симферополь, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону и даже Белгород.
Каждому городу присвоен интегральный рейтинг, учитывающий потребительскую активность населения, способность горожан купить квартиру или дом, качество медицинского обслуживания, состояние экологии (качество воды и воздуха), уровень среднего и высшего образования, состояние дорожно-уличной сети и общественного транспорта, сферу ЖКХ и уровень благоустройства. В рейтинг также вошли нематериальные активы городской среды: оценка работы муниципалитета, условия ведения бизнеса, оценка распространенности деструктивного поведения горожан (бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, распространенность самогоноварения, курение, уличная преступность), конфликтность общественных отношений (различные споры, жалобы, судебные иски). Помимо этого при анализе качества жизни в расчет принимали готовность к переезду в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения городов, а также его протестная активность.
Социологи особо отметили Липецк как город с высокой доступностью жилья наряду с Екатеринбургом, Воронежем, Белгородом, Нижним Новгородом. Также Липецк попал в одну группу с такими городами как Москва, Грозный, Калининград, Сочи по оценке высокого качества медицинского обслуживания. Лидерами по созданным условиям для ведения бизнеса наряду в Липецком ученые Финансового университета при Правительстве РФ назвали Череповец, Грозный, Саратов, Сургут, Набережные Челны, Киров, Пермь и Орёл. Наряду с Грозным, Москвой, Тюменью, Махачкалой, Тулой, Магнитогорском Липецк поместили в группу городом с самым низким уровнем конфликтности общественных отношений.
А где же соседний Воронеж, город-миллионник, на который мы всегда равняемся? Оказалось, что исследователи поместили наших соседей в другую таблицу — городов, властям которых требуются усилия по повышению качества жизни. Соседями Воронежа стали Архангельск, Владивосток, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Омск, Орёл, Саратов, Хабаровск, Челябинск, Чита, Якутск.
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