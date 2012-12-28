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2111
вчера, 15:06
56

Липецк выбился в число городов с высоким качеством жизни

В рейтинге Финансового университета при правительстве РФ наш город поднялся с 30-го на 18-е место.

Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал рейтинг качества жизни населения по итогам первого квартала 2024 года. Позиции Липецка в нем очень укрепились: с 30-го места рейтинга по итогам прошлого года он поднялся сразу на 18-е, став таким образом, по мнению социологов, городом с высоким уровнем жизни, а не просто с достаточно высоким, как годом ранее.

Городами, опередившими Липецк, стали Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Тула. Ниже Липецка в рейтинге расположились Казань, Нижний Новгород, Калининград, металлургические Череповец и Магнитогорск, Самара, Симферополь, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону и даже Белгород.

Каждому городу присвоен интегральный рейтинг, учитывающий потребительскую активность населения, способность горожан купить квартиру или дом, качество медицинского обслуживания, состояние экологии (качество воды и воздуха), уровень среднего и высшего образования, состояние дорожно-уличной сети и общественного транспорта, сферу ЖКХ и уровень благоустройства. В рейтинг также вошли нематериальные активы городской среды: оценка работы муниципалитета, условия ведения бизнеса, оценка распространенности деструктивного поведения горожан (бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, распространенность самогоноварения, курение, уличная преступность), конфликтность общественных отношений (различные споры, жалобы, судебные иски). Помимо этого при анализе качества жизни в расчет принимали готовность к переезду в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения городов, а также его протестная активность.

Социологи особо отметили Липецк как город с высокой доступностью жилья наряду с Екатеринбургом, Воронежем, Белгородом, Нижним Новгородом. Также Липецк попал в одну группу с такими городами как Москва, Грозный, Калининград, Сочи по оценке высокого качества медицинского обслуживания. Лидерами по созданным условиям для ведения бизнеса наряду в Липецком ученые Финансового университета при Правительстве РФ назвали Череповец, Грозный, Саратов, Сургут, Набережные Челны, Киров, Пермь и Орёл. Наряду с Грозным, Москвой, Тюменью, Махачкалой, Тулой, Магнитогорском Липецк поместили в группу городом с самым низким уровнем конфликтности общественных отношений.

А где же соседний Воронеж, город-миллионник, на который мы всегда равняемся? Оказалось, что исследователи поместили наших соседей в другую таблицу — городов, властям которых требуются усилия по повышению качества жизни. Соседями Воронежа стали Архангельск, Владивосток, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Омск, Орёл, Саратов, Хабаровск, Челябинск, Чита, Якутск.
качество жизни
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Комментарии (56)

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Сначала новые
Добрый
45 минут назад
Юморина отдыхает, грязь, дороги разбиты, пивнушки повсеместно, кругом пьяная молодежь, все загажено, дворы не чищены и все это высокое качество жизни. Оборжаться.
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Это
58 минут назад
тот Липецк, где пенсионеры парами заканчивают жизнь суицидом из-за невозможности оплатить долги? Ну да, нуда....
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Выбился)))?
сегодня, 07:19
И долго бился)))? А с кем, можно узнать)))))?
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S
сегодня, 06:57
Как поднялись, так и опустимся.
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69+
сегодня, 04:08
Липецк выбился в число городов с высоким качеством жизни - так шутят в Финансовом университете при правительстве РФ.
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Вик
вчера, 23:12
Такое высокое качество жизни и медицины, что все померли и разбежались(((
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Липчанин
вчера, 22:56
Опять очковтирательство занимаются.
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Интересно
вчера, 22:55
кто-нибудь из липчан в это»чудо» верит? Липецк из города металлургов превратился в город лопухов и мусора! Американский клён скоро вообще превратит город в непроходимые джунгли!!!
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Наблюдатель
вчера, 22:52
Высокий уровень цен на все! Качество жизни оставляет желать лучшего.
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Ольга
вчера, 22:33
Зарплаты мизерные,прожиточный уровень самый низкий,а цены как в Москве.
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