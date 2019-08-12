Общество

26 минут назад

Половине липчан не хватает современных зрелищ

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#опрос #открытый Липецк
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Половине липчан не хватает современных зрелищ

Участники опроса рассказали о своих предпочтениях в выборе городских мероприятий.

На портале «Открытый Липецк» подвели итоги опроса о том, какими должны быть городские фестивали, чтобы привлечь больше участников. Организаторы мероприятий обещают учесть пожелания липчан при проведении новых городских событий.

Респонденты назвали свой любимый городской фестиваль. Заметно лидирует «Липецкое городище» - этот вариант выбрали почти 52% опрошенных. Около 30% считают лучшим событием Липецка фестиваль «Вкусный город». Почти 27% выбрали Ш.К.А.F.

Липчане считают, что в городе не хватает музыкальных фестивалей (44%), семейных событий (39,6%) и мероприятий экологической тематики (30,7%). Почти 63% липчан предпочитают посещать общегородские мероприятия, а не события в районе проживания. Горожане считают, что площадку для проведения мероприятия стоит выбирать, отталкиваясь от тематики события.

Наиболее привлекательными развлечениями респонденты считают соревнования, конкурсы, викторины с призами (50,7%), современные технологичные зрелища (49,9%) и мастер-классы (42,9%).
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#опрос #открытый Липецк
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Комментарии (2)

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Перри Мейсон

3 минуты назад
"Заметно лидирует «Липецкое городище» - этот вариант выбрали почти 52% " Точь в точь как и противники улицы имени И.В. Сталина
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гость

7 минут назад
https://vk.com/photo-167101631_456239539 https://vk.com/id57298488?z=photo57298488_457239994%2Fphotos57298488 там где то ниже Юлия Ветер ищет денежные средства на операцию которая с точностью одинакового диагноза опубликована в 2018 году https://vk.com/mechta_romashki вот группа. в документах только исправлены имена! Кто может читать на английском языке быстро сравнив поймет что это ст. 159 УК РФ мошенничество в особо крупных размерах. Тему закрыли для обсуждения.
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