Общество
26 минут назад
Половине липчан не хватает современных зрелищ
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Участники опроса рассказали о своих предпочтениях в выборе городских мероприятий.
На портале «Открытый Липецк» подвели итоги опроса о том, какими должны быть городские фестивали, чтобы привлечь больше участников. Организаторы мероприятий обещают учесть пожелания липчан при проведении новых городских событий.
Респонденты назвали свой любимый городской фестиваль. Заметно лидирует «Липецкое городище» - этот вариант выбрали почти 52% опрошенных. Около 30% считают лучшим событием Липецка фестиваль «Вкусный город». Почти 27% выбрали Ш.К.А.F.
Липчане считают, что в городе не хватает музыкальных фестивалей (44%), семейных событий (39,6%) и мероприятий экологической тематики (30,7%). Почти 63% липчан предпочитают посещать общегородские мероприятия, а не события в районе проживания. Горожане считают, что площадку для проведения мероприятия стоит выбирать, отталкиваясь от тематики события.
Наиболее привлекательными развлечениями респонденты считают соревнования, конкурсы, викторины с призами (50,7%), современные технологичные зрелища (49,9%) и мастер-классы (42,9%).
Респонденты назвали свой любимый городской фестиваль. Заметно лидирует «Липецкое городище» - этот вариант выбрали почти 52% опрошенных. Около 30% считают лучшим событием Липецка фестиваль «Вкусный город». Почти 27% выбрали Ш.К.А.F.
Липчане считают, что в городе не хватает музыкальных фестивалей (44%), семейных событий (39,6%) и мероприятий экологической тематики (30,7%). Почти 63% липчан предпочитают посещать общегородские мероприятия, а не события в районе проживания. Горожане считают, что площадку для проведения мероприятия стоит выбирать, отталкиваясь от тематики события.
Наиболее привлекательными развлечениями респонденты считают соревнования, конкурсы, викторины с призами (50,7%), современные технологичные зрелища (49,9%) и мастер-классы (42,9%).
2 209
Перри Мейсон
гость