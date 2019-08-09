Полицейские разыскивают виновника аварии на трассе «Дон»

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, ночью 8 августа на трассе «Дон» в Становлянском районе автомобиль «Митсубиси» столкнулся с движущимся впереди «Ивеко» под управлением 41-летнего мужчины. От удара второй автомобиль врезался в дорожное ограждение, и машина перевернулась. Ее водитель получил травмы, от госпитализации отказался. Водитель «Митсубиси», бросив автомобиль, скрылся с места ДТП. Проводится расследование.В Грязях на улице 30 лет Победы 34-летний водитель «Лады-Приоры», двигаясь задним ходом сбил 79-летнюю женщину. С травмой пенсионерку доставили в больницу.

В деревне Савинки Лебедянского района 39-летний водитель «Вольво» не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗом» с 50-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадал водитель иномарки – он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.





За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1521 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1227 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.