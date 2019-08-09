20 минут назад
Полицейские разыскивают виновника аварии на трассе «Дон»
За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.
В Грязях на улице 30 лет Победы 34-летний водитель «Лады-Приоры», двигаясь задним ходом сбил 79-летнюю женщину. С травмой пенсионерку доставили в больницу.
В деревне Савинки Лебедянского района 39-летний водитель «Вольво» не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗом» с 50-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадал водитель иномарки – он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1521 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1227 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.