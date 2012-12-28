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Происшествия
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сегодня, 09:49
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Остановился, подобрал и уехал: 49-летний водитель присвоил на заправке чужой кошелек
Полицейские квалифицировали его действия как кражу.
В кошельке находились 20 тысяч рублей и банковские карты. 37-летняя женщина положила его на капот машины при заправке и забыла об этом.
«Сотрудники уголовного розыска установили, что оставленный на капоте кошелек упал на дорогу на территории автозаправки. Через пару минут его приметил проезжавший мимо автомобилист. Он не стал предпринимать мер к возврату чужого имущества, а забрал его себе», — сообщает областное управление МВД.
Кошелек с банковскими картами он выбросил, а деньги потратил.
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