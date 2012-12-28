Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: хвосты у бензозаправок, вонь в «Елецком» и разнос мэра
Общество
«Город просыпается вместе с тобой»
Общество
Остановился, подобрал и уехал: 49-летний водитель присвоил на заправке чужой кошелек
Происшествия
Шантажисты с сайта интим-услуг запугали подростка и его мать
Происшествия
Раненые при падении БПЛА находятся в удовлетворительном состоянии
Происшествия
Пьяный отец посадил за руль сына, и тот совершил аварию
Происшествия
Выходные в Липецке: День физкультурника, банный фестиваль и возвращение большого футбола
Общество
Зона красного уровня расширилась ещё на пять округов области
Происшествия
Тело мужчины достали из пруда в Тербунском округе
Происшествия
Читать все
Шантажисты с сайта интим-услуг запугали подростка и его мать
Происшествия
Пьяный отец посадил за руль сына, и тот совершил аварию
Происшествия
В Липецкой области до +28
Погода в Липецке
Раненые при падении БПЛА находятся в удовлетворительном состоянии
Происшествия
В Сселках отключат холодную воду
Общество
Красный уровень снят, жёлтый — сохраняется
Происшествия
Тело мужчины достали из пруда в Тербунском округе
Происшествия
Зона красного уровня расширилась ещё на пять округов области
Происшествия
В Ельце и трёх округах воздушная тревога
Происшествия
Объявлен желтый уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
2292
сегодня, 09:49
14

Остановился, подобрал и уехал: 49-летний водитель присвоил на заправке чужой кошелек

Полицейские квалифицировали его действия как кражу.

Отдел полиции № 6 УМВД России по Липецку возбудил уголовное дело о краже в отношении 49-летнего жителя Добринского района — 22 июля он присвоил на заправке чужой кошелек.

В кошельке находились 20 тысяч рублей и банковские карты. 37-летняя женщина положила его на капот машины при заправке и забыла об этом. 

«Сотрудники уголовного розыска установили, что оставленный на капоте кошелек упал на дорогу на территории автозаправки. Через пару минут его приметил проезжавший мимо автомобилист. Он не стал предпринимать мер к возврату чужого имущества, а забрал его себе», — сообщает областное управление МВД.

Кошелек с банковскими картами он выбросил, а деньги потратил. 

кража
0
1
4
3
6

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
сегодня, 18:00
Нет, народ не хочет умнеть.
Ответить
Житель
сегодня, 17:53
Кошелек без денег кожа !
Ответить
Придумала
сегодня, 17:51
В наше время в кошельках по 20 тр нормальные не носят. Все давно на безнал перешли
Ответить
Вопрос
сегодня, 16:38
Есть доказательство по сумме денег ? Или полицейские на слово верят ? А если там и были только карточки, которыми нашедший не захотел воспользоваться?
Ответить
Олег.
сегодня, 15:20
Да уж.
Ответить
Вот
сегодня, 13:16
угораздило... Ну разбогател ты?
Ответить
Шкраб
сегодня, 13:07
Теперь он перед выбором: срок или сво
Ответить
нло
сегодня, 12:47
похоже на разводку от органов
Ответить
Антуан
сегодня, 12:12
Чем дешевле машина тем не адекватнее челик… совпадение? Не думаю …
Ответить
Тетя Мотя
сегодня, 11:58
А может быть и не было денег в кошельке где доказательства
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить