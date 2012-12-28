Остановился, подобрал и уехал: 49-летний водитель присвоил на заправке чужой кошелек

Полицейские квалифицировали его действия как кражу.



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Отдел полиции № 6 УМВД России по Липецку возбудил уголовное дело о краже в отношении 49-летнего жителя Добринского района — 22 июля он присвоил на заправке чужой кошелек.В кошельке находились 20 тысяч рублей и банковские карты. 37-летняя женщина положила его на капот машины при заправке и забыла об этом.«Сотрудники уголовного розыска установили, что оставленный на капоте кошелек упал на дорогу на территории автозаправки. Через пару минут его приметил проезжавший мимо автомобилист. Он не стал предпринимать мер к возврату чужого имущества, а забрал его себе», — сообщает областное управление МВД.Кошелек с банковскими картами он выбросил, а деньги потратил.