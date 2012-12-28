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1774
сегодня, 13:52
18

Прокуратура и ветеринары пресекли поставку молочки из будущего

Полторы тысячи молочных товаров, датированных будущими днями, нашли на предприятии в Чаплыгинском округе.

Сотрудники чаплыгинской прокуратуры совместно с представителями государственного ветеринарного контроля проверили соблюдение санитарного законодательства на местном молокоперерабатывающем предприятии и нашли продукцию из будущего.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, более полутора тысяч молочных товаров имели авансированную дату изготовления. При этом установить достоверный срок годности этой продукции оказалось невозможно. И это не говоря о большом количестве немаркированной продукции.

«По итогам проверки возбуждено уголовное дело о производстве продукции без маркировки и нанесении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Также на основании постановления прокуратуры Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал руководителя предприятия за нарушение требований технических регламентов на 20 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.
молочная продукция
прокуратура
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
помним
сегодня, 19:18
как Караулов колбасы в Сингапур возил на анализ - так его полиция арестовала с вопросом это для людей?
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Лиза
сегодня, 18:52
Хорошо, что эта "молочная продукция" не попала на прилавки магазинов.
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Эксперт
сегодня, 18:24
Огласите название этого хитрого производителя чтобы вся Россия знала его в лицо.
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7777777
сегодня, 18:02
Как молоко с разных предприятий может быть разным если оборудование одинаковое?значит все химичат
Ответить
?
сегодня, 17:23
А если проверить другие заводы?
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игорь
сегодня, 17:21
Натуральное молоко Мичуринское. В бутылке сливки. а прокисает - простокваша. Всё остальное прогоркает -это пальмовый жир.
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Очевидец
сегодня, 17:08
За контрафакт 20 тысяч? А хозяин предприятия в стороне?
Ответить
Спрутс
сегодня, 17:08
по 1з рублей за единицу? Это вообще не штраф, выигрыш большой
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ГОСТЬ53
сегодня, 16:27
Безобразие! И это накануне выборов! Кому верить? Чем кормят народ?
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Гость
сегодня, 16:15
Одни делают вид что работают, другие продолжают травить людей, история с отравлением в Подмосковье тоже связана с Чаплыгиским производством, раз купил у них зелёное сливочное масло и зарекся больше не покупать, штраф говорит о том что крыша там надёжная
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