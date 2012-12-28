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Происшествия
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сегодня, 13:52
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Прокуратура и ветеринары пресекли поставку молочки из будущего
Полторы тысячи молочных товаров, датированных будущими днями, нашли на предприятии в Чаплыгинском округе.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, более полутора тысяч молочных товаров имели авансированную дату изготовления. При этом установить достоверный срок годности этой продукции оказалось невозможно. И это не говоря о большом количестве немаркированной продукции.
«По итогам проверки возбуждено уголовное дело о производстве продукции без маркировки и нанесении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Также на основании постановления прокуратуры Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал руководителя предприятия за нарушение требований технических регламентов на 20 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.
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