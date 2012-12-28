Выходные в Липецке: День физкультурника, банный фестиваль и возвращение большого футбола

Рассказываем, как провести праздник и где залечить душевные раны после рабочей недели.

Традиционным музыкальным подарком липчанам к выходным сегодня станет песня «Калина Малина» в исполнении Заслуженного коллектива народного творчества фольклорного ансамбля «Воскресение», руководитель: Кристаллина Иващенко.









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В субботу, 8 августа, в Липецке уже не будет печь так, как в последние дни. Температура упадёт до умеренных летних от +28 до +30 градусов. При этом возможен кратковременный дождь.









- Лебедянское шоссе, 4а, 4б, 4в.













9 августа с 10:00 расстанутся с комфортом:





- б-р Шубина, 9;





- ул. 300-летия флота России вл. 2

Ещё вчера вечером ограничили движение транспорта на перекрестке улиц Циолковского и Космонавтов. Неудобства продлятся все выходные до утра понедельника, 10 августа.

















В этом году праздник выпал на 8 августа, традиционно его отмечают во вторую субботу заключительного летнего месяца. Поздравляем вех причастных! Много мероприятий пройдут на Зеленом острове, ниже расписание.









8 августа в 20:00 изюминкой Дня физкультурника на Зелёном острове станет ночной велозаезд, принять участие в котором смогут все желающие (6+).









Фото vk.ru/sport48lipetsk



Из-за праздничных мероприятий временно ограничат и движение транспорта. С 14:00 полностью закроют въезд в Нижний парк, съезд на улицу Маяковского в районе дома № 64 в, объездную дорогу с Петровского моста — от Карла Маркса. 31 до улицы Маяковского. Ограничение снимут в 23:59.





С 20:00 часов маршрут велопарада пройдет по объездной дороге Петровского моста (от АЗС Teboil на пл. Петра Великого до ул. К. Маркса, 31). Ограничение движения на этом участке действуют также до 23:59. С 20:00 изменится схема движения муниципальных автобусов №№ 8, 17, 33, 40 и 317. После Петровского моста они поедут через пл. Петра Великого, пл. Революции и ул. Советскую, далее — по обычному маршруту. В обратную сторону автобусы будут ходить без изменений. Автобус № 359 в субботу с 14 часов не будет ходить до Центрального пляжа.





Массовое катание на коньках в «Звёздном»

8 августа в 13:00 по случаю праздника расчехлят даже старину Дворец спорта «Звездный», где липчан пустят на сеанс массового катания, правда, всего один (6+).













Фото vk.ru/podolog_melyakova

16:00 — «Пётр I и Липецкий край» (6+)









Почти полтора месяца длилась разлука липецких болельщиков с большим футболом. В чемпионате наступала пауза, «Металлург» провёл три игры на выезде – 2 победы, 1 ничья. Теперь пришла пора вернуться к родной публике. Липчане подходят к матчу в роли фаворитов, занимая 3-е место в таблице. «Рязань» на 7-м, при этом ей оборона входит в тройку самых надёжных в турнире, в 16 матчах пропущено всего 12 мячей. Рязанцы перед игрой ещё и укрепили защиту 28-летним Исламжаном Насыровым, который в своё время выступал в РПЛ за «Урал». «Сталеварам» наверняка будет непросто взять реванш за досадной поражение в 1-м круге в Рязани – 1:2.













9 августа в 16:01 в шатре на Зелёном острове «Театр Под Деревом» порадует летним спектаклем-мастер-классом (не)исторических небылиц «Потешный театр Петра I» (6+).









Иван Карпов

9 августа в 18:00 красивый арт-проект «Голоса улиц» на площади перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) станет достойнейшим завершением выходных (0+).













Фото vk.ru/ocknt

В течение обоих выходных будут проходить мужские состязания и традиционные игры, мастер-классы и лекции по банному искусству. Например – сбору трав, остеопрактике, дахательным практикам. В субботу вечером гостей ждёт барабанное шоу The Tandem, выступление кавер-бэнда Mr. Fungle с мировыми хитами в живом звучании. Завершится день большим костром и песнями.













Фото липецкая область.рф





Видео Аркадия Свиридова.В воскресенье, 9 августа, столбик термометра упадёт ещё ниже до комфортных от +25 до +27 градусов. День пройдёт без осадков.8 августа с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. В. Музыки, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10;- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;- ул. Игнатьева, 32;- ул. Липовская, 3/3, 5, 5/2;- ул. Опытная, 17б, 18, 18а, 20, 20а, 18б, 17в.- ул. Семашко, 25/2;- ул. С. Казьмина, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7;- ул. Студенческий Городок, 11, 11а, 14, 16а;- пр-д Строителей, 10, 4, 8, 12, 14а, 18 , 14, 6, 6/1, 16;В селе Ссёлки их участь разделят:- ул. Палисадная, 17;- ул. Ракитная, 2.В частном секторе проведёт выходные без базовых удобств жители частного сектора в Ссёлках на улицах 1 Мая, Адмирала Апраксина, А. Мартынова, Борковского, Братьев Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Изобильной, И.Мазурука, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютикова, М. Кольцова, М. Цветаевой, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, в переулках Благодарном, Краснозоренском, Лазурном.Полностью перекрывать движение на улице Космонавтов не будут, но нужно быть особенно внимательным при проезде. Ограничения связаны с ремонтом трамвайного переезда.Оба дня будут наполнены гуляньями в парках и общественных пространствах, расписание которых ниже на графике мэрии Липецка.Построение колонны начнётся в 20:15. Поедут не на скорость, а ради удовольствия – неспешным темпом по вечернему городу. Главное – наличие фонарика, чем больше света, тем лучше. Специальные призы получат самый светящийся велосипед, участник в невероятном образе и лучший «дуэт» – человек и велик в едином стиле.Если вы хотите посреди жаркого месяца прокатиться с ветерком по какому ни есть, но льду, эта тема для вас.Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) продолжает экскурсии выходного дня, посетить выставки в это время можно за символическую плату.Суббота, 8 августа12:00 — «Старый город»Воскресенье, 9 августа12:00 — «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны»16:00 — «Между лесом и степью. От скифов до славян»8 августа в 15:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) примут «Рязань»Футбол в Липецке – это давно не просто игра, но и предматчевое шоу. В 13:30 возле центральных касс стадиона начнёт работу фан-зона – музыка, ди-джей, выступление артистов, разнообразные конкурсы и развлечения и возможность выиграть много-много призов.Режиссёр Иван Карпов, актриса Дина Кюнбергер. Как Петр Первый открыл Липецк? Что общего у русалок с его великими делами? И как… заговорил медведь?Не просто смотреть, а участвовать в действии можно за любое пожертвование.На сцене, установленной посреди площади, выступят артисты из Ельца, Усмани, Данкова, Грязей. Например, неоднократные обладатели Гран-при международных фестивалей из елецкого ансамбля эстрадного и современного танца «Созвездие» или исполнители популярных эстрадных песен данковское трио «Авантюрин», в активе которого победы во всероссийских и международных конкурсах. Будет музыкально, зажигательно и, как всегда, душевно.В течение обоих выходных в Добровском округе, а именно - в специально оборудованном палаточном городке на пляже у санатория «Мечта» в селе Капитанщино будет проходить фестиваль здоровья и банных традиций «Егорушкин пар»На фестиваль приедут признанные мастера банного дела. Василий Ляхов — основатель крупнейшей школы банного мастерства в России, обучил больше 9000 мастеров. Пётр Соколан — основатель школы банного мастерства, призёр чемпионатов «Русь Банная» и Международного банного чемпионата и другие.