Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
Игорь Артамонов прокомментировал ситуацию на заправках: поставки бензина не успевают за спросом
Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
Происшествия
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сегодня, 08:07
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Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
Беспилотники упали в Задонске и Липецке.
«В Задонске энергетики уже ведут восстановительные работы. После обследования территории оценим ущерб и окажем необходимую помощь жителям», — рассказал губернатор.
Ночная атака с воздуха была особенно серьёзной: сирены в области звучали трижды — в 01:49, 02:49 и 03:05. Службы экстренного оповещения сообщали о ракетной опасности и угрозе атаки БПЛА. Сейчас в регионе действует жёлтый уровень «Воздушная опасность».
По данным Минобороны РФ, ночью противовоздушная оборона перехватила 397 беспилотников самолётного типа. Атакованы Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Тульская области, Краснодарский край и Республика Крым.
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