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сегодня, 08:07
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Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка

Беспилотники упали в Задонске и Липецке.

Два человека пострадали в Задонске этой ночью при падении БПЛА. Мужчины 50 и 28 лет с ранениями доставлены в больницу. Повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Ещё один БПЛА упал в Липецке на строящийся многоквартирный дом, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«В Задонске энергетики уже ведут восстановительные работы. После обследования территории оценим ущерб и окажем необходимую помощь жителям», — рассказал губернатор.

Ночная атака с воздуха была особенно серьёзной: сирены в области звучали трижды — в 01:49, 02:49 и 03:05. Службы экстренного оповещения сообщали о ракетной опасности и угрозе атаки БПЛА. Сейчас в регионе действует жёлтый уровень «Воздушная опасность».

По данным Минобороны РФ, ночью противовоздушная оборона перехватила 397 беспилотников самолётного типа. Атакованы Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Тульская области, Краснодарский край и Республика Крым.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Шо опять
14 минут назад
Мобильные группы опоздали?
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Садовод
31 минуту назад
Где же наши бойцы ПВО во главе со Щербаковым? Раз "уплочено" - пусть отрабатывают. В следующий раз может шарахнуть не в строящийся дом, а в жилой
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