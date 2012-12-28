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Происшествия
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сегодня, 13:42
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Липчанин лишился трёх квартир за фиктивную прописку
Суд счёл его недвижимость орудием преступления, и конфисковал квартиры.
Все началось с приговора Левобережного районного суда Липецка — за семь фактов фиктивной регистрации в своих квартирах горожанин получил два с половиной года условного срока.
Однако государственный обвинитель обжаловал этот приговор в апелляционном порядке в части неприменения положений п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (конфискация жилых помещений, используемых в качестве средств совершения преступлений). Апелляционный суд согласился, что недвижимость гражданин использовал исключительно в преступных целях.
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