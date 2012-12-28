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1971
сегодня, 13:42
14

Липчанин лишился трёх квартир за фиктивную прописку

Суд счёл его недвижимость орудием преступления, и конфисковал квартиры.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры Левобережного района Липецка и принял решение о конфискации у липчанина трёх квартир, сообщает прокуратура Липецкой области.

Все началось с приговора Левобережного районного суда Липецка — за семь фактов фиктивной регистрации в своих квартирах горожанин получил два с половиной года условного срока. 

Однако государственный обвинитель обжаловал этот приговор в апелляционном порядке в части неприменения положений п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (конфискация жилых помещений, используемых в качестве средств совершения преступлений). Апелляционный суд согласился, что недвижимость гражданин использовал исключительно в преступных целях.
прописка
прокуратура
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Кредл
сегодня, 18:18
За притон отняли бы только одну квартиру кстати почек к слову у него тоже две
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Из серии
сегодня, 16:27
Помоги дураку избавиться от денег
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Круто
сегодня, 16:18
Схема Долиной тут отдыхает
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Как говорится
сегодня, 16:09
Как пришли так и ушли
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Не вяжется
сегодня, 16:03
Фигасе попал мужик. На фоне мягких приговоров за тяжкие и особо тяжкие преступления это наказание явно сверхжёсткое.
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липчанин
сегодня, 15:58
Вы что, шутите?
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Супермозг
сегодня, 15:09
Имея три квартиры и выстроить бизнес на фиктивных прописках? Обычно на такие заработки идут от бедноты. Правильно, что конфисковали. Супермозгу столько квартир ни к чему
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ттт
сегодня, 14:51
то есть если в процессе преступления как то использовалась квартира то её можно конфисковать? ну например в ней преступник ночевал, набирался сил для преступления, прятался от полиции, планировал преступление сидя в квартире или хранил украденное.
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Лиза
сегодня, 14:50
Строго наказали.
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Пенсионерка
сегодня, 14:35
Семь фактов фиктивной регистрации обрушили экономику России. А три квартиры ее подняли
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