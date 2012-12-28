Липчанин лишился трёх квартир за фиктивную прописку

Суд счёл его недвижимость орудием преступления, и конфисковал квартиры.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры Левобережного района Липецка и принял решение о конфискации у липчанина трёх квартир, сообщает прокуратура Липецкой области.Все началось с приговора Левобережного районного суда Липецка — за семь фактов фиктивной регистрации в своих квартирах горожанин получил два с половиной года условного срока.Однако государственный обвинитель обжаловал этот приговор в апелляционном порядке в части неприменения положений п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (конфискация жилых помещений, используемых в качестве средств совершения преступлений). Апелляционный суд согласился, что недвижимость гражданин использовал исключительно в преступных целях.