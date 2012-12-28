Пьяный отец посадил за руль сына, и тот совершил аварию

Житель Ельца обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия.



Передаётся в суд дело 39-летнего жителя Ельца, обвиняемого по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Летом прошлого года он посадил за руль машины сына-подростка, а тот не справился с управлением.«По данным следствия, 17 июня 2025 года пьяный обвиняемый передал управление автомобилем своему несовершеннолетнему сыну, заведомо зная, что тот не имеет права управления транспортными средствами и необходимых навыков вождения. Тем самым он вовлёк подростка в совершение противоправных действий, создающих реальную угрозу его жизни и здоровью.Несовершеннолетний, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, и допустил с ним столкновение», — рассказали в СУ СК РФ по Липецкой области.