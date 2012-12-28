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1651
сегодня, 09:57
6

Пьяный отец посадил за руль сына, и тот совершил аварию

Житель Ельца обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия.

Передаётся в суд дело 39-летнего жителя Ельца, обвиняемого по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Летом прошлого года он посадил за руль машины сына-подростка, а тот не справился с управлением.

«По данным следствия, 17 июня 2025 года пьяный обвиняемый передал управление автомобилем своему несовершеннолетнему сыну, заведомо зная, что тот не имеет права управления транспортными средствами и необходимых навыков вождения. Тем самым он вовлёк подростка в совершение противоправных действий, создающих реальную угрозу его жизни и здоровью.

Несовершеннолетний, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, и допустил с ним столкновение», — рассказали в СУ СК РФ по Липецкой области.
авария
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Дед
сегодня, 17:51
Живешь в селе , овладевай техникой ! Помню лозунг такой был !
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Нонка
сегодня, 14:29
А че -правильно , детеныш резвиться родитель отвечай А уж бухой родитель и вовсе амеба
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На лицо
сегодня, 11:22
Два недоросля папаша и сынок.Слов больше нет...
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Да уж
сегодня, 10:38
Теперь ссёлковские мамашки подумают,давать своим малолеткам управлять квадриками на дорогах общ.пользования,или пусть лучше ,,Букварь" читает.
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И
сегодня, 14:58
не только Ссёлковские
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Правда
сегодня, 10:27
В Иркутске осудили мать,зато что её сынок 13 лет сбил девочку школьницу на мотоцикле.Вот это правильно.Купила,пусть отвечает.Принудительные работы шесть месяцев и штрафы.Теперь это ориентир для всех судов.Ну держитесь мамашки.
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