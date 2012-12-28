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Происшествия
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сегодня, 09:57
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Пьяный отец посадил за руль сына, и тот совершил аварию
Житель Ельца обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия.
«По данным следствия, 17 июня 2025 года пьяный обвиняемый передал управление автомобилем своему несовершеннолетнему сыну, заведомо зная, что тот не имеет права управления транспортными средствами и необходимых навыков вождения. Тем самым он вовлёк подростка в совершение противоправных действий, создающих реальную угрозу его жизни и здоровью.
Несовершеннолетний, управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, и допустил с ним столкновение», — рассказали в СУ СК РФ по Липецкой области.
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