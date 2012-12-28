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Происшествия
1988
сегодня, 10:25
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Шантажисты с сайта интим-услуг запугали подростка и его мать
Женщина заплатила мошенникам, а потом отправилась в полицию.
В начале августа подросток зашёл на сайт интим-услуг, пообщался с одной из девушек, но быстро закончил беседу. На следующий день ему позвонили с угрозами — якобы во время безрезультатного общения парня с девушкой её аккаунт заблокировали, и за сорванные в результате этого заказы нужно заплатить 14,5 тысячи рублей.
Испугавшись угроз, подросток рассказал обо всём матери. Та, опасаясь шантажиста, перевела мошенникам 43,5 тысячи. Однако угрозы и вымогательство продолжались, и женщина пришла в полицию.
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