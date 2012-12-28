Шантажисты с сайта интим-услуг запугали подростка и его мать

Женщина заплатила мошенникам, а потом отправилась в полицию.



О попавшей в сети мошенников-шантажистов семье из Ельца рассказали сегодня в областном управлении МВД. Любопытство 17-летнего парня обошлось его матери в 43,5 тысячи рублей.В начале августа подросток зашёл на сайт интим-услуг, пообщался с одной из девушек, но быстро закончил беседу. На следующий день ему позвонили с угрозами — якобы во время безрезультатного общения парня с девушкой её аккаунт заблокировали, и за сорванные в результате этого заказы нужно заплатить 14,5 тысячи рублей.Испугавшись угроз, подросток рассказал обо всём матери. Та, опасаясь шантажиста, перевела мошенникам 43,5 тысячи. Однако угрозы и вымогательство продолжались, и женщина пришла в полицию.