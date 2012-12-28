Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: хвосты у бензозаправок, вонь в «Елецком» и разнос мэра
Общество
«Город просыпается вместе с тобой»
Общество
Остановился, подобрал и уехал: 49-летний водитель присвоил на заправке чужой кошелек
Происшествия
Шантажисты с сайта интим-услуг запугали подростка и его мать
Происшествия
Раненые при падении БПЛА находятся в удовлетворительном состоянии
Происшествия
Пьяный отец посадил за руль сына, и тот совершил аварию
Происшествия
Выходные в Липецке: День физкультурника, банный фестиваль и возвращение большого футбола
Общество
Зона красного уровня расширилась ещё на пять округов области
Происшествия
Тело мужчины достали из пруда в Тербунском округе
Происшествия
Читать все
Шантажисты с сайта интим-услуг запугали подростка и его мать
Происшествия
Пьяный отец посадил за руль сына, и тот совершил аварию
Происшествия
В Липецкой области до +28
Погода в Липецке
Раненые при падении БПЛА находятся в удовлетворительном состоянии
Происшествия
В Сселках отключат холодную воду
Общество
Красный уровень снят, жёлтый — сохраняется
Происшествия
Тело мужчины достали из пруда в Тербунском округе
Происшествия
Зона красного уровня расширилась ещё на пять округов области
Происшествия
В Ельце и трёх округах воздушная тревога
Происшествия
Объявлен желтый уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
1988
сегодня, 10:25
17

Шантажисты с сайта интим-услуг запугали подростка и его мать

Женщина заплатила мошенникам, а потом отправилась в полицию.

О попавшей в сети мошенников-шантажистов семье из Ельца рассказали сегодня в областном управлении МВД. Любопытство 17-летнего парня обошлось его матери в 43,5 тысячи рублей.

В начале августа подросток зашёл на сайт интим-услуг, пообщался с одной из девушек, но быстро закончил беседу. На следующий день ему позвонили с угрозами — якобы во время безрезультатного общения парня с девушкой её аккаунт заблокировали, и за сорванные в результате этого заказы нужно заплатить 14,5 тысячи рублей.

Испугавшись угроз, подросток рассказал обо всём матери. Та, опасаясь шантажиста, перевела мошенникам 43,5 тысячи. Однако угрозы и вымогательство продолжались, и женщина пришла в полицию.
мошенничество
0
1
1
2
30

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
сегодня, 18:03
Создаётся впечатление о полной безнаказанности этих ...
Ответить
Раньше было проще
сегодня, 17:16
студенты в легальные публичные дома ходили. И никакого криминала
Ответить
За 43.5к
сегодня, 14:58
"фея" могла бы пожить с 17-летним подростком недели 2, или сколько, как думаете?
Ответить
Молодухе
сегодня, 14:27
те, которые по улице ходят, обычно хотят не "секса без обязательств", а замуж , а подростку, скорее всего, нужен как раз секс "без обязательств", а не жениться.
Ответить
Молодуха
сегодня, 14:41
А заразится ВИЧ не боится "без обязательств"? Там последствия хуже, чем замужество. Там развестись можно, а тут лечиться всю жизнь.
Ответить
Молодуха
сегодня, 13:55
Что за пацаны? А выйти на улицу и пообщаться вживую, слабо? А там может и все остальное случится! Надо сидеть на попе ровно и ждать в инете чудес.
Ответить
Уборщица
сегодня, 13:49
Мой, сын студент с 17 лет сумки таскает. Сам зарабатывает. И мне копеечку на зубы собирает. С меня деньги не берет на свои развлечения. Знает, что их у меня нет. Девчонку говорю тебе хорошую, добрую. Не нужны мама, отвечает. Сначала заработать надо. А оно может и к лучшему.
Ответить
Спиртное
сегодня, 13:45
подросткам не нужно (а может и никому не нужно, т.к. спиртное - это тоже наркотик). А вот интим-услуги, может, как раз то и нужны?
Ответить
для нло
сегодня, 13:42
а одно другому разве мешает. В интим услугах тоже люди работают и им надо на что-то жить, а может, и детей кормить.
Ответить
нло
сегодня, 12:48
лучше бы с мамкой отдохнул и бюджет цел
Ответить
Тетя Мотя
сегодня, 11:39
Избалованный мужчина на шее мамы бестолковая интим услуга не законно для всех граждан
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить