Общество

42 минуты назад

Липчане осенью напишут диктант Путина

6 245
#географический диктант #акция
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Липчане осенью напишут диктант Путина

Проверить свои знания географии можно будет в конце октября.

Географический диктант Российского географического общества в 2019 году запланирован на 27 октября. Как сообщают организаторы акции, все желающие смогут проверить свои знания как очно — на площадках проведения диктанта, так и дистанционно — на сайте проекта. Сейчас организаторы заняты сбором заявок на организацию площадок в регионах России и за рубежом. Полный список площадок можно будет увидеть на портале проекта к 10 октября.

Диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов по зрению, один вариант для проведения диктанта онлайн и один демонстрационный вариант. Все варианты составляются на двух языках — русском и английском. Каждый вариант Диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов, так называемый "географический ликбез", составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Напомним, инициатором проведения географического диктанта стал председатель попечительского совета РГО и президент РФ Владимир Путин. По его инициативе акция проводится с 2015 года, в том числе — и в Липецке. Первую акцию посетили порядка 200 липчан. Всего за четыре года проведения диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.
6 245
#географический диктант #акция
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Комментарии (6)

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Лентач Липецк - ищи в вк

8 минут назад
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Артурчик

12 минут назад
А через месяц все будут решать задачу Пу?
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группа ДОБРИНСКИЙ КРАЙ

16 минут назад
Как сплетник учитель Хворостянской школы отзывался о своих учениках в интернете читайте в нашей группе!
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20 минут назад
Как отсадить весь лес,газ, нефть -и народу х. у. й., и сочинение как развалить всю страну.
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НЕ ПАТРИОТ

24 минуты назад
Я, Вот Вам и надиктуют, типа : "Правительство Китая любезно разрешило россиянам посещать берег озера Байкал."
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Я

33 минуты назад
Каким образом диктантом можно проверить знания географии? Диктант - это когда пишешь то, что тебе диктуют. Если есть вопросы, то это уже не диктант, а тест.
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