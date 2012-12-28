Липецкая вечЁрка: труп на Соколе, суд по делу о двойном убийстве и минирование школ

Сегодня, 17 октября, Сокол вновь оказался в криминальных сводках, суд присяжных начал рассматривать дело липчанина, обвиняемого в двойном убийстве и поджоге квартиры в Студенческом городке, а также угоне автомобиля, в Липецке телефонные террористы заминировали несколько школ и все суды.