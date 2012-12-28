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Любовный треугольник или кража телефона: две версии двойного убийства и поджога в Студенческом городке
«Из-за казахского туроператора»: за сорванный тур на Кубу липчанка требует деньги с депутата областного Совета
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: труп на Соколе, суд по делу о двойном убийстве и минирование школ
Сегодня, 17 октября, Сокол вновь оказался в криминальных сводках, суд присяжных начал рассматривать дело липчанина, обвиняемого в двойном убийстве и поджоге квартиры в Студенческом городке, а также угоне автомобиля, в Липецке телефонные террористы заминировали несколько школ и все суды.
Местные жители только что пережившие трагедию с убийством подростка снова вздрогнули.
«Что творится в этом районе? Каждый день пишут про криминал. Помню раньше писали в газетах объявления типа «Сокол, НЛМК и Тракторный не предлагать», время идет, ничего не меняется», — заметил Ужас.
«Для комментаторов «про плохой Сокол»: да, на Сокол специально собрали всех самых, мягко говоря, нехороших людей, которые, конечно, гораздо хуже вас, пишущих такой бред. Всех хороших расселили в другие районы города», — ответил Гость.
Суд присяжных сегодня начал рассматривать уголовное дело 33-летнего Ивана Николаева, обвиняемого в убийстве супругов Людмилы и Николая Трубилиных на улице Студенческий городок, поджоге их квартиры, а также ране совершённом угоне автомобиля.
По версии следствия, все произошло по пьяной лавочке. Будучи сильно нетрезвым, подсудимый потерял телефон и обвинил в его исчезновении хозяйку квартиры. Зарезав женщину, он переключился на ее мужа, а чтобы скрыть следы преступления, поджёг квартиру.
Обвинения в убийстве Иван Николаев отвергает. А в угоне машины сознался, но заявил, что у него есть смягчающие обстоятельство, знакомой срочно нужна была помощь, вот он и воспользовался чужим авто.
«Пьянка до добра не доводит, все об этом знают, но продолжают пить», — написала Лиза.
«У нас судят и сажают невинных, а кому надо сидеть, тот не сидит!» — считает Кирзовый сапог.
Ближе к вечеру правительство региона сообщило, что в несколько липецких школ поступили сообщения о минировании. Спецслужбы начали проверку зданий. Террористы явно опростоволосились, ведь в Липецке почти все школьники учатся в первую смену.
Вслед за сообщением о минировании школ в ЕДС поступили анонимки о минировании всех судов Липецкой области. В них также выехали спецслужбы.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, дождей не ожидается, температура воздуха составит от +6 до +8 градусов.
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