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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: труп на Соколе, суд по делу о двойном убийстве и минирование школ

Сегодня, 17 октября, Сокол вновь оказался в криминальных сводках, суд присяжных начал рассматривать дело липчанина, обвиняемого в двойном убийстве и поджоге квартиры в Студенческом городке, а также угоне автомобиля, в Липецке телефонные террористы заминировали несколько школ и все суды.

Сегодня рано утром во дворе дома № 6б по улице Ушинского прохожие нашли труп 37-летнего липчанина. Причина его смерти устанавливается, одна из версий — суицид.

Местные жители только что пережившие трагедию с убийством подростка снова вздрогнули. 

«Что творится в этом районе? Каждый день пишут про криминал. Помню раньше писали в газетах объявления типа «Сокол, НЛМК и Тракторный не предлагать», время идет, ничего не меняется», — заметил Ужас.

«Для комментаторов «про плохой Сокол»: да, на Сокол специально собрали всех самых, мягко говоря, нехороших людей, которые, конечно, гораздо хуже вас, пишущих такой бред. Всех хороших расселили в другие районы города», — ответил Гость.

Суд присяжных сегодня начал рассматривать уголовное дело 33-летнего Ивана Николаева, обвиняемого в убийстве супругов Людмилы и Николая Трубилиных на улице Студенческий городок, поджоге их квартиры, а также ране совершённом угоне автомобиля.

По версии следствия, все произошло по пьяной лавочке. Будучи сильно нетрезвым, подсудимый потерял телефон и обвинил в его исчезновении хозяйку квартиры. Зарезав женщину, он переключился на ее мужа, а чтобы скрыть следы преступления, поджёг квартиру.

Обвинения в убийстве Иван Николаев отвергает. А в угоне машины сознался, но заявил, что у него есть смягчающие обстоятельство, знакомой срочно нужна была помощь, вот он и воспользовался чужим авто.

«Пьянка до добра не доводит, все об этом знают, но продолжают пить», — написала Лиза.

«У нас судят и сажают невинных, а кому надо сидеть, тот не сидит!» — считает Кирзовый сапог.

Ближе к вечеру правительство региона сообщило, что в несколько липецких школ поступили сообщения о минировании. Спецслужбы начали проверку зданий. Террористы явно опростоволосились, ведь в Липецке почти все школьники учатся в первую смену.

Вслед за сообщением о минировании школ в ЕДС поступили анонимки о минировании всех судов Липецкой области. В них также выехали спецслужбы.

Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, дождей не ожидается, температура воздуха составит от +6 до +8 градусов.
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46 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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