Погода в Липецке

сегодня, 11:43

Сегодня и завтра в Липецке возможен сильный ветер

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#ветер
Сегодня и завтра в Липецке возможен сильный ветер
В  ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение первой половины ночи 1 августа ожидается усиление северо-западного ветра, порывы до 17 м/с. 

Главное управление МЧС России по Липецкой области рекомендует следующие меры безопасности при усилении ветра: 

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам  

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. 

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.  

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60. 
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#ветер

Комментарии (2)

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гость

2 минуты назад
погода наверно мешает включить горячую воду? 3-й день пошёл, как на сутки просрочка оплаты так на мобилу стали звонить как коллекторы, что за город 2 раза за лето отключают, толку нуль.
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Рай

сегодня, 11:52
Будем слушать музыку для журналистов Город48 и читателей супертпортала- в группе Добринский край
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