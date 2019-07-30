Общество
сегодня, 09:50
Госдолг Липецкой области снизился почти на четверть
Объем обязательств региона за первое полугодие сократился на 23,4%.
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование долговой нагрузки регионов России по данным за первое полугодие 2019 года. По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам первого полугодия 2019 года снизился на 7,7% и составил 2,037 триллиона рублей. В абсолютном выражении региональный госдолг сократился на 169,4 миллиардов рублей, из которых чуть больше половины пришлось на шесть регионов - Краснодарский край, Нижегородская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тверская область и Пермский край.
Липецкая область тоже, хоть и не настолько значительно, сбавила свой государственный долг. По данным авторов рейтинга объем госдолга региона на 1 июля 2019 упал на 23,4% по сравнению с данными на 1 января. Регион должен 11,5 млрд рублей. Более 56% долга — обязательства по бюджетным кредитам. По динамике снижения госдолга Липецкая область попала на 21 строчку рейтинга.
Самая высокая позиция среди регионов Центрального Черноземья — у Курской области (20 строка). Воронежская область с падением госдолга на 29,9% попала на 26 позицию, Белгородская (снижение на 11%) - на 42 строку, Тамбовская (-1,9%) - на 64 строчку.
Самый высокий абсолютный объем государственного долга на 1 июля 2019 года отмечается в Московской области, где он составляет 125,7 миллиарда рублей. По сравнению с началом года его объем сократился на 2,4%. Республика Мордовия многолетний антирекордсмен и традиционно замыкает рейтинг регионов РФ по уровню долговой нагрузки. Долговая нагрузка на республиканский бюджет на 1 июля 2019 года составляет 227,4%, что на 9,5 процентных пункта меньше, чем было на 1 января 2019 года.
Липецкая область тоже, хоть и не настолько значительно, сбавила свой государственный долг. По данным авторов рейтинга объем госдолга региона на 1 июля 2019 упал на 23,4% по сравнению с данными на 1 января. Регион должен 11,5 млрд рублей. Более 56% долга — обязательства по бюджетным кредитам. По динамике снижения госдолга Липецкая область попала на 21 строчку рейтинга.
Самая высокая позиция среди регионов Центрального Черноземья — у Курской области (20 строка). Воронежская область с падением госдолга на 29,9% попала на 26 позицию, Белгородская (снижение на 11%) - на 42 строку, Тамбовская (-1,9%) - на 64 строчку.
Самый высокий абсолютный объем государственного долга на 1 июля 2019 года отмечается в Московской области, где он составляет 125,7 миллиарда рублей. По сравнению с началом года его объем сократился на 2,4%. Республика Мордовия многолетний антирекордсмен и традиционно замыкает рейтинг регионов РФ по уровню долговой нагрузки. Долговая нагрузка на республиканский бюджет на 1 июля 2019 года составляет 227,4%, что на 9,5 процентных пункта меньше, чем было на 1 января 2019 года.
вот это брехня !
Тимаков