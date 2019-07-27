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Прокуратура возбудила первое дело по фактам массовой гибели пчел

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#пчелы
Прокуратура возбудила первое дело по фактам массовой гибели пчел

Прокуратура Добринского района провела проверку обстоятельств гибели пчел в селе Мазейка. В ходе проверки были выявлены нарушения федерального законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Проверяющие выяснили, что поля сахарной свеклы в шести километрах от жилых домов села Мазейка обрабатывались пестицидами без учета прогнозов погоды, причем владелец посевов, индивидуальный предприниматель, не оповестил об обработке полей ядохимикатами ни жителей села, ни пчеловодов.

В отношении индивидуального предпринимателя  прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), санкцией которой предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Напомним, что этим летом в нескольких районах Липецкой области погибли примерно 1,7 тысячи пчелосемей. Из резервного фонда врио главы Липецкой области владельцам пострадавших пасек на закупку новых пчелосемей выделено от 3150 до 3500 рублей. Кроме того, помощь пчеловодам решили оказать и сельхозпредприятия, которые вовремя не их предупредили об обработке полей химическим средствами.  



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#пчелы

Комментарии (5)

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Бред

9 минут назад
Не понятно, почему только в отношение ИП возбудили? Так там не отстало и местное "ООО"... Или у последних $ больше, за ними Москва, а таких трогать нельзя? В интернете смотрел видео от пасечника, где полностью солидарен с его высказыванием, о том, что травите сами себя. И нас травят. И всем походу насрать на это...
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липчанин

22 минуты назад
данковчанин, А кто мешает,построить дом в тайге,жить в собственноручно построенном доме на свежем воздухе,питаться чистыми продуктами(грибы,ягоды).охотиться и добывать мясо,которое не накачено антибиотиками и прочей дрянью.Так нет же,нам надо жить в каменном муравейнике на 10 этаже,парковать автоведро,как можно ближе к подъезду,круглосуточно тыкать в гаджет,дышать всякой отравой с комбината.
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данковчанин

39 минут назад
Теперьс сами подумайте что мы едим выращенное на российских полях. Повышенное содержание в продуктах пестицидов, нитритов, нетратов и пр. Вот откуда и рост онкологических заболеваний.
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Пчеловод

46 минут назад
Это выплатят тем кто зарегистрирован как частный предприниматель, а что делать те кто держал пчёл для своих нужд ( по 5-10 семей или ульёв)? И они остались не с чем? Запретить эту всю химию, раньше жили без неё и нечего мало того и урожай был. А сейчас все гонятся за показухой 50-70-80-120 центров с гектара и для кого для друзей из Китая, Сирии? А сами отходами пытаемся. Москвичи он-то получая такие бабки и не попариться купить 1000,2000, а нам что делать на зарплаты 15-20 т?
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Ttt

55 минут назад
Даже смешно! Ну заплатит он от 500 до 1000. И что? Надо, чтобы от 50 000 до 100 000. Может задумается?
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