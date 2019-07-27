Прокуратура возбудила первое дело по фактам массовой гибели пчел

Прокуратура Добринского района провела проверку обстоятельств гибели пчел в селе Мазейка. В ходе проверки были выявлены нарушения федерального законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Проверяющие выяснили, что поля сахарной свеклы в шести километрах от жилых домов села Мазейка обрабатывались пестицидами без учета прогнозов погоды, причем владелец посевов, индивидуальный предприниматель, не оповестил об обработке полей ядохимикатами ни жителей села, ни пчеловодов.

В отношении индивидуального предпринимателя прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), санкцией которой предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Напомним, что этим летом в нескольких районах Липецкой области погибли примерно 1,7 тысячи пчелосемей. Из резервного фонда врио главы Липецкой области владельцам пострадавших пасек на закупку новых пчелосемей выделено от 3150 до 3500 рублей. Кроме того, помощь пчеловодам решили оказать и сельхозпредприятия, которые вовремя не их предупредили об обработке полей химическим средствами.