5-летний мальчик получил травму в столкновении «Шкоды» и «Киа»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 июля в Липецке на улице Механизаторов водитель «Шкоды» нарушил очередность проезда и его автомобиль столкнулся с «Киа», под управлением 27-летней женщины. В аварии пострадал 5-летний мальчик, находившийся в автомобиле «Киа». Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация ребенка не потребовалась. От серьезных травм мальчика уберегло детское кресло.

На улице Космонавтов 47-летний водитель «Киа», двигаясь задним ходом, сбил 84-летнюю пенсионерку. С травмой женщину госпитализировали.

В Ельце вна улице Товарной «Митсубиси» 48-летнего водителя столкнулся с мотоциклом под управлением 55-летнего мужчины. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1678 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1318 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.