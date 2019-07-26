Происшествия

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5-летний мальчик получил травму в столкновении «Шкоды» и «Киа»

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#Авария #ДТП
5-летний мальчик получил травму в столкновении «Шкоды» и «Киа»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

 Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 июля в Липецке на улице Механизаторов водитель «Шкоды» нарушил очередность проезда и его автомобиль столкнулся с «Киа», под управлением 27-летней женщины. В аварии пострадал 5-летний мальчик, находившийся в автомобиле «Киа». Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация ребенка не потребовалась. От серьезных  травм мальчика уберегло детское кресло.

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На улице Космонавтов 47-летний водитель «Киа», двигаясь задним ходом, сбил 84-летнюю пенсионерку. С травмой женщину госпитализировали.

В Ельце вна улице Товарной «Митсубиси» 48-летнего водителя столкнулся с мотоциклом под управлением 55-летнего мужчины. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1678 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1318 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (7)

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Дебилы за рулём

15 минут назад
А вы знаете сколько дебилов и дебилок сажают детей на переднее сиденье даже не пристегивая или ещё чего хуже за руль на колени. Причём даже самых маленьких года по 2 сажают на переднее сиденье и они там прыгают играют. Не дай Бог резкий тормоз и что тогда???? А если авария вообще??????? Дебилизм конченный ушлепков типа "родителей" просто зашкаливает. Ска зачем вы рожаете??? Вас бы об лобовое стекло уепать раз 30 пустой башкой ски
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Автохам

21 минуту назад
Дебилы за рулём, пристегнись и перекрестись! Как руль держать напомнить? НЕ ДАЙ БОГ РЕЗКИЙ ТОРМОЗ
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Маразм

33 минуты назад
Интересно, вперед можно ставить. Единственное, если установлена люлька против хода движения, то должна быть отключена подушка переднего пассажира, при ее наличие
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Для Интересно

39 минут назад
Детское кресло устанавливается везде, где для него предусмотрены крепления. Специальные скобы ИзоФикс.
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Интересно

43 минуты назад
Вроде, детское кресло на заднем сиденьи устанавливается...
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Дебилы за рулём

43 минуты назад
А вы знаете сколько дебилов и дебилок сажают детей на переднее сиденье даже не пристегивая или ещё чего хуже за руль на колени. Причём даже самых маленьких года по 2 сажают на переднее сиденье и они там прыгают играют. Не дай Бог резкий тормоз и что тогда???? А если авария вообще??????? Дебилизм конченный ушлепков типа "родителей" просто зашкаливает. Ска зачем вы рожаете??? Вас бы об лобовое стекло уепать раз 30 пустой башкой ски
ответить

Алканы 15-го

53 минуты назад
Вырастет- будет бояться машин.
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