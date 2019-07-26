сегодня, 09:47
5-летний мальчик получил травму в столкновении «Шкоды» и «Киа»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.
На улице Космонавтов 47-летний водитель «Киа», двигаясь задним ходом, сбил 84-летнюю пенсионерку. С травмой женщину госпитализировали.
В Ельце вна улице Товарной «Митсубиси» 48-летнего водителя столкнулся с мотоциклом под управлением 55-летнего мужчины. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1678 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 47.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1318 случай превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Дебилы за рулём
Автохам
Маразм
Для Интересно
Интересно
Дебилы за рулём
Алканы 15-го