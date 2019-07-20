Липчане задыхаются в своем подъезде

Жильцы одного из подъездов дома №1 по улице Волгорадской вынуждены проводить время вне своих квартир - со вчерашнего дня в доме стоит невыносимый запах.



- В одной из квартир умер человек, об этом мы узнали вчера, когда по подъезду пополз трупный запах, - рассказал GOROD48 один из жильцов дома. - Сегодня вонь стала настолько невыносимой, что я был вынужден вывезти семью за город. А квартиру никак не вскроют и не вывезут труп.



В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 пояснили, что полицейские ищут владелицу жилья, чтобы вскрыть дверь в ее присутствии.



В свою очередь жильцы подъезда просят откликнутся владелицу квартиры или родственников умершего. Речь идет о квартире №14 дома №1 по улице Волгоградской.

