Чего не хватает Липецку?

Горожане затруднились ответить на этот вопрос.

Однако приезжим было с чем сравнить наш город. По их мнению, Липецку не хватает парковок и футбольных полей. Отдельные пожелания к липецким паркам и детским площадкам прозвучали от молодых мам. Были и такие мнения, что Липецку не хватает туалетов, порядка и красоты.