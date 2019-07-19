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сегодня, 10:38

Чего не хватает Липецку?

26 594
#говорит Липецк #
Чего не хватает Липецку?

Горожане затруднились ответить на этот вопрос.

Однако приезжим было с чем сравнить наш город. По их мнению, Липецку не хватает парковок и футбольных полей. Отдельные пожелания к липецким паркам и детским площадкам прозвучали от молодых мам. Были и такие мнения, что Липецку не хватает туалетов, порядка и красоты.
26 594
#говорит Липецк #

Комментарии (26)

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Дуня с трудоднями

5 минут назад
Не хватает рабочих мест с достойной оплатой труда и умных порядочных чиновников
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Да и президента давно

7 минут назад
Александр, пора поменять.
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Ответ

8 минут назад
Пляжей чистых городских не хватает и нет их!!!!И Аквапарк не мешало бы построить!А еще ЛЮДИ ТУТ ЗЛЫЕ И ЗАВИСТЛИВЫЕ, ХАБАЛИСТЫЕ!Молодежи не хватает культуры воспитания и уважения!!!Бережливости не хватает!!!А главное, ЗАРПЛАТЫ людям не хватает, от этого и люди злые!!!!И комуслуги просто грабительские!!!!!
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Александр

8 минут назад
Не хватеет мэра и губернатора
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НЕ ХВАТАЕТ НОВЫХ МУСОРНЫХ БАЧКОВ !

9 минут назад
Вот у нас на районе стоят старые , мятые ,протекающие мусорные бачки ! Еще нужно увеличить число мусорных бачков и поставить один большой контейнер для строительного мусора ! Каждый день мусоровоз приезжает и опустошает полные до отвала мусором баки !
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Не хватает бывших промышленных гигантов.

18 минут назад
Нет заводов, нет и денег на улучшение инфраструктуры города. Всё монументальное в городе построено при коммунистах.
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для Сказочного Д

21 минуту назад
Вот ты учишь жаловаться нас к участковому или в управляшку , а кто посмелится жаловаться ? Сразу припишут к крысе ,стукачу или редиске ,осудят и оплюют ! Не все так просто ! Человек ,который самовольно застолбил место должен понять , иметь совесть ,стыд ,но он этого не понимает ! Да еще люди бояться мести ,вот и молчат ,терпят ! ПОНИМАЕШЬ ?!
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Фотограф

28 минут назад
дости всего у ысех, Вы абсолютно правы!
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НЕ ХВАТАЕТ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

30 минут назад
ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА НЕ ХВАТАЕТ ! ЛЮДИ ГОТОВЫ платить и даже очень щедро ,но взамен они должны получить КАЧЕСТВЕННУЮ УСЛУГУ или ТОВАР ! ЕСЛИ ты понимаешь ,что это не твое и невооруженным глазом видно что ты дилетант , то зачем мучать себя и потребителя ? НАБЕРИСЬ смелости и уйди ,найди себе другой путь ! Ведь Наверное из тебя мог бы выйти хороший учитель , дворник или портной ?!!
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Сказочный Д.

30 минут назад
НЕ ХВАТАЕТ СМЕЛОСТИ , ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА, заявление участковому, в управляшку и, по результату, в прокуратуру. Тоже мне проблема. Я в своем дворе все ограничители парковки убрал. А если сидеть и терпеть ничего не изменится.
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