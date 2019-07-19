ПозиTиV
сегодня, 10:38
Чего не хватает Липецку?
26 594
Горожане затруднились ответить на этот вопрос.
Однако приезжим было с чем сравнить наш город. По их мнению, Липецку не хватает парковок и футбольных полей. Отдельные пожелания к липецким паркам и детским площадкам прозвучали от молодых мам. Были и такие мнения, что Липецку не хватает туалетов, порядка и красоты.
26 594
Дуня с трудоднями
Да и президента давно
Ответ
Александр
НЕ ХВАТАЕТ НОВЫХ МУСОРНЫХ БАЧКОВ !
Не хватает бывших промышленных гигантов.
для Сказочного Д
Фотограф
НЕ ХВАТАЕТ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Сказочный Д.