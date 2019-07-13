Спорт

сегодня, 11:28

Липецкая теннисистка-инвалид стала одной из лучших в стране

1 275
#Настольный теннис #спорт инвалидов #Чижова
Липецкая теннисистка-инвалид стала одной из лучших в стране

На счету Марины Чижовой в Кубке России "серебро" и "золото".

В очередной раз несгибаемый характер и силу воли продемонстрировала липчанка Марина Чижова в Кубке России по настольному теннису в Саратове среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Марина выступает среди спортсменов 7-го класса инвалидности (серьезные повреждения рук или ног). В семи поединках она одержала шесть побед, а единственное поражение потерпела только от местной теннисистки Маляк Алиевой, которая и стала победительницей соревнований. Чижовой торжественно вручили «серебро».

Но этого Марине показалось мало и в паре с Гульмиры Гонобиной из Оренбурга она победила во всех встречах в состязаниях дуэтов, что закономерно принесло «золото».

Валерий Кондауров в 9-м классе (легкие повреждения рук или ног) занял 1-е место среди мужчин, и 2-е – в парном разряде вместе с Алексеем Сауниным из Саратова.

Липчане Артемий Богуславский (7 класс) и Артем Кузьменко (6-й класс) в призеры не попали.

Фото topsport48.ru

1 275
#Настольный теннис #спорт инвалидов #Чижова

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Владимир

43 минуты назад
Молодец!Вот это Сила Духа!
ответить

Еще в рубрике

Хоккеист Павел Копытин усилил необычный клуб из Казахстана
#Хоккей #Копытин
6
Хоккеист Павел Копытин усилил необычный клуб из Казахстана

сегодня, 11:14

Спорт
«Металлург» «подписал» первого новичка-2019: его воспитывали ЦСКА и «Спартак»
#Футбол #"Металлург" #трансферы
6
«Металлург» «подписал» первого новичка-2019: его воспитывали ЦСКА и «Спартак»

вчера, 15:29

Спорт
Лучший бомбардир МХК «Липецк» опять уехал. И опять – в Казахстан
#Хоккей #Андрей Мещеряков
11
Лучший бомбардир МХК «Липецк» опять уехал. И опять – в Казахстан

11.07.2019 12:45

Спорт
«Металлург» обыграл дубль команды РФПЛ и пригласил футболиста из Барселоны (ФОТО)
#Футбол #"Металлург"
7
«Металлург» обыграл дубль команды РФПЛ и пригласил футболиста из Барселоны (ФОТО)

10.07.2019 17:37

Спорт
Липчанка выиграла первенство Европы по пляжному волейболу
#Пляжный волейбол #Бочарова
28
Липчанка выиграла первенство Европы по пляжному волейболу

30.06.2019 19:21

Спорт
Липецкий паралимпиец – второй в мире
#Паралимпизм #Павел Шматов
7
Липецкий паралимпиец – второй в мире

30.06.2019 18:49

Спорт