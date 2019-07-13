Липецкая теннисистка-инвалид стала одной из лучших в стране

На счету Марины Чижовой в Кубке России "серебро" и "золото".

В очередной раз несгибаемый характер и силу воли продемонстрировала липчанка Марина Чижова в Кубке России по настольному теннису в Саратове среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Марина выступает среди спортсменов 7-го класса инвалидности (серьезные повреждения рук или ног). В семи поединках она одержала шесть побед, а единственное поражение потерпела только от местной теннисистки Маляк Алиевой, которая и стала победительницей соревнований. Чижовой торжественно вручили «серебро».

Но этого Марине показалось мало и в паре с Гульмиры Гонобиной из Оренбурга она победила во всех встречах в состязаниях дуэтов, что закономерно принесло «золото».

Валерий Кондауров в 9-м классе (легкие повреждения рук или ног) занял 1-е место среди мужчин, и 2-е – в парном разряде вместе с Алексеем Сауниным из Саратова.

Липчане Артемий Богуславский (7 класс) и Артем Кузьменко (6-й класс) в призеры не попали.

Фото topsport48.ru