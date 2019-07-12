Против неплательщиков штрафов придумали новые меры давления

В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года штрафов стало на 20% больше – 3,5 млн. Соответственно, выросло и число неплательщиков.

Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что на увеличение количества штрафов влияет в том числе расширение автопарка — ежегодный прирост составляет примерно 2 млн машин, а также установка камер фотовидеофиксации.

Вот только автовладельцы не стремятся оплачивать такие штрафы даже с 50-процентной скидкой, предпочитая обжаловать их в судах.

При этом платить они не спешат и из-за отсутствия неотвратимости наказания.

В настоящее время рассматривается еще одна возможность давления на должников — им могут ограничить доступ к определенным госуслугам.