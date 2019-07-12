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Воздух в Липецке станет чище: на НЛМК запущен в производство комплекс очистки газов на коксохиме

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#НЛМК
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Воздух в Липецке станет чище: на НЛМК запущен в производство комплекс очистки газов на коксохиме

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров высоко оценил вложения комбината в «зелёную металлургию».

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Сегодня президент Группы НЛМК Григорий Федоришин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и врио губернатора области Игорь Артамонов торжественно открыли на территории коксохомического цеха объединённый комплекс улавливания химических продуктов.

Новое, не имеющее аналогов в российской металлургии, производство объединило потоки выбросов в атмосферу четырёх коксовых батарей, что позволило значительно эффективнее очищать и улавливать газы. Оборудование улавливает весь объем газа, который образуется при нагреве углей в коксовой батарее, очищает его, а выделяемые при очистке химические вещества перерабатывает в продукцию для внешних потребителей: нефтехимии нужен бензол, сельскому хозяйству - сульфат аммония. Очищенный коксовый газ используется в качестве топлива на самих коксовых печах и на электростанциях комбината. 

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Современные технологии позволили в среднем в два раза снизить общие выбросы в окружающую среду загрязняющих веществ отделения улавливания коксохомического цеха. Если конкретно, то в атмосферу стало попадать меньше на 92% пиридина, на 71% - фенола, на 79 % - аммиака, на 31% - сероводорода, на 23% - нафталина. Новое оборудование позволило уменьшить на 7400 кубометров потребления свежей технической воды, а также дало возможность сэкономить 12 тысяч гигакалорий тепла в год при полной ликвидации выбросов пыли. Уловленные и переработанные газы идут как в само производство, так и на продажу. 

Этот объект построен в этом году. ПАО «НЛМК» вложило в его строительство 4,6 млрд рублей.

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Перерезав красную ленточку, Денис Мантуров, который удивил профессиональных металлургов своими познаниям, заметил, что его не пускали на комбинат до тех пор, пока он не согласился надеть каску и застегнуть под шеей ее ремешок (как стало известно GOROD48, переговоры о необходимости такой меры защиты велись с министром два дня).

- Шутки шутками, а это - опасное производство! - отметил Денис Мантуров, рассказав всем эту историю.

По словам министра, сегодня он присутствует на «замечательном событии - открытии нового производства»:

- Перед тем, как прийти сюда, я видел презентацию того, что сделано на Новолипецком комбинате за последние годы в плане экологии. И многое еще предстоит сделать, чтобы тут появились наилучшие доступные технологии. Открытие этого производства решит наряду с экологической проблемой ряд других, в частности, вторичное использование отходов производства. Это - яркий пример применения самых передовых технологий. Сегодня металлургия идет в авангарде отраслей, активно задействующих природоохранные мероприятия. Мне сообщили, что на третьем этапе техперевооружения объем инвестиций превысит 10 миллиардов рублей, и комбинат станет одним из самых эффективные производителей стали в мире!

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После церемонии награждения лучших сотрудников НЛМК в преддверии Дня металлурга слово получили врио губернатора области Игорь Артамонов и президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

- Это - очень знаменательное событие. Новолипецкий комбинат стремительно идет к применению доступных европейских технологий в экологии, обладая всеми российскими наработками. Эта новая установка на треть снизит выбросы коксохимических газов в атмосферу, а по некоторым показателям - и на 70 процентов, - отметил глава региона.

Григорий Федоришин, в свою очередь, поздравил коллектив предприятия с успешным завершением проекта:

- Это то редкое сочетание, когда и производительность труда, и экология, и экономика - все в одном! Это вот и есть «зеленая металлургия». Мы хотим потратить на решение экологических задач более 20 миллиардов рублей. Спасибо всем, кто строил этот объект, кто участвовал в пусконаладке. Спасибо всем, для кого компания стала больше чем местом работы, стала семьей, кто награждены за упорный труд! Спасибо!

После награждения Денис Мантуров решил осмотреть не имеющую аналогов в отечественной металлургии фабрику брикетирования, где из отходов производства, доменного газа, шламов и уловленной пыли производят железосодержащие брикеты. Инвестиции в ее строительство составили 3 млрд рублей.

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Ранее все такие шлаки шли в отвал. Даже из спальных районов Липецка видны терриконы отходов металлургического производства, накапливавшихся десятилетиями. Но после запуска фабрики брикетирования комбинат фактически перестанет складировать шламы на этой площадке. Производственная мощность оборудования - 700 тысяч тонн брикетов в год.
Таким образом, в производство чугуна станет возвращаться 450 тысяч тонн вторичных ресурсов. Это позволит в конце концов очистить промплощадку хранения отходов от накоплений еще советского времени (освободившаяся территория будет впоследствии рекультивирована).
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#НЛМК
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