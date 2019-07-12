Воздух в Липецке станет чище: на НЛМК запущен в производство комплекс очистки газов на коксохиме

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров высоко оценил вложения комбината в «зелёную металлургию».

Сегодня президент Группы НЛМК Григорий Федоришин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и врио губернатора области Игорь Артамонов торжественно открыли на территории коксохомического цеха объединённый комплекс улавливания химических продуктов.Новое, не имеющее аналогов в российской металлургии, производство объединило потоки выбросов в атмосферу четырёх коксовых батарей, что позволило значительно эффективнее очищать и улавливать газы. Оборудование улавливает весь объем газа, который образуется при нагреве углей в коксовой батарее, очищает его, а выделяемые при очистке химические вещества перерабатывает в продукцию для внешних потребителей: нефтехимии нужен бензол, сельскому хозяйству - сульфат аммония. Очищенный коксовый газ используется в качестве топлива на самих коксовых печах и на электростанциях комбината.Современные технологии позволили в среднем в два раза снизить общие выбросы в окружающую среду загрязняющих веществ отделения улавливания коксохомического цеха. Если конкретно, то в атмосферу стало попадать меньше на 92% пиридина, на 71% - фенола, на 79 % - аммиака, на 31% - сероводорода, на 23% - нафталина. Новое оборудование позволило уменьшить на 7400 кубометров потребления свежей технической воды, а также дало возможность сэкономить 12 тысяч гигакалорий тепла в год при полной ликвидации выбросов пыли. Уловленные и переработанные газы идут как в само производство, так и на продажу.Этот объект построен в этом году. ПАО «НЛМК» вложило в его строительство 4,6 млрд рублей.Перерезав красную ленточку, Денис Мантуров, который удивил профессиональных металлургов своими познаниям, заметил, что его не пускали на комбинат до тех пор, пока он не согласился надеть каску и застегнуть под шеей ее ремешок (как стало известно GOROD48, переговоры о необходимости такой меры защиты велись с министром два дня).- Шутки шутками, а это - опасное производство! - отметил Денис Мантуров, рассказав всем эту историю.По словам министра, сегодня он присутствует на «замечательном событии - открытии нового производства»:- Перед тем, как прийти сюда, я видел презентацию того, что сделано на Новолипецком комбинате за последние годы в плане экологии. И многое еще предстоит сделать, чтобы тут появились наилучшие доступные технологии. Открытие этого производства решит наряду с экологической проблемой ряд других, в частности, вторичное использование отходов производства. Это - яркий пример применения самых передовых технологий. Сегодня металлургия идет в авангарде отраслей, активно задействующих природоохранные мероприятия. Мне сообщили, что на третьем этапе техперевооружения объем инвестиций превысит 10 миллиардов рублей, и комбинат станет одним из самых эффективные производителей стали в мире!После церемонии награждения лучших сотрудников НЛМК в преддверии Дня металлурга слово получили врио губернатора области Игорь Артамонов и президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.- Это - очень знаменательное событие. Новолипецкий комбинат стремительно идет к применению доступных европейских технологий в экологии, обладая всеми российскими наработками. Эта новая установка на треть снизит выбросы коксохимических газов в атмосферу, а по некоторым показателям - и на 70 процентов, - отметил глава региона.Григорий Федоришин, в свою очередь, поздравил коллектив предприятия с успешным завершением проекта:- Это то редкое сочетание, когда и производительность труда, и экология, и экономика - все в одном! Это вот и есть «зеленая металлургия». Мы хотим потратить на решение экологических задач более 20 миллиардов рублей. Спасибо всем, кто строил этот объект, кто участвовал в пусконаладке. Спасибо всем, для кого компания стала больше чем местом работы, стала семьей, кто награждены за упорный труд! Спасибо!После награждения Денис Мантуров решил осмотреть не имеющую аналогов в отечественной металлургии фабрику брикетирования, где из отходов производства, доменного газа, шламов и уловленной пыли производят железосодержащие брикеты. Инвестиции в ее строительство составили 3 млрд рублей.Ранее все такие шлаки шли в отвал. Даже из спальных районов Липецка видны терриконы отходов металлургического производства, накапливавшихся десятилетиями. Но после запуска фабрики брикетирования комбинат фактически перестанет складировать шламы на этой площадке. Производственная мощность оборудования - 700 тысяч тонн брикетов в год.Таким образом, в производство чугуна станет возвращаться 450 тысяч тонн вторичных ресурсов. Это позволит в конце концов очистить промплощадку хранения отходов от накоплений еще советского времени (освободившаяся территория будет впоследствии рекультивирована).