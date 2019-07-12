Общество
32 минуты назад
Из ямы у многоэтажки выросло уголовное дело
Жильцы новостройки рискуют жизнью из-за проблем бизнесменов.
В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №24 по улице Мичурина. Липчанка Евгения рассказала о проблеме всех жильцов новостройки. Их дом был сдан еще в 2016 году, но у строительной компании возникли финансовые трудности, и организации не удалось доделать подземную парковку. Сейчас парковка представляет из себя яму с колоннами.
- Мы проходим в подъезд над 4-х метровой ямой по деревянному настилу. Эта яма превращается в помойку, из окна можно увидеть как там бегают огромные крысы. Эта ужасная картина из окна просто вводит в депрессию… В апреле был пожар в подвале дома. Чудом никто не пострадал, так как подъездных путей для пожарных машин нет. Эта ситуация очень пугает людей. Также эта яма ведёт к всевозможной деформации фундамента. Нам нужно, чтобы была достроена подземная парковка и сделан нормальный двор, - рассказывает о проблеме жильцов новостройки липчанка.
Евгения и ее соседи неоднократно обращались к муниципальным и региональным властям. Но, как считает липчанка, чиновники не спешат решать проблему горожан и отмахиваются от них отписками. Так, департамент архитектуры и градостроительства Липецка сообщил жильцам, что новый владелец недостроенной парковки законсервировал объект из-за судебных тяжб с прежним хозяином участка. На нового застройщика уже составляли административные протоколы, но воз и ныне там. Вариант решения проблемы предложили в областной администрации: сделать вход в подъезд через магазин, работающий на первом этаже многоэтажки. Такие компромиссы жильцов не устраивают.
Как сообщили GOROD48 в областной прокуратуре в июне ведомство занималось вопросом ямы у многоэтажки на улице Мичурина.
- Прокуратура Октябрьского района Липецка в июне по обращению Государственной жилищной инспекции провела проверку ситуации у многоэтажки. По результатам проверки прокуратура внесла представления руководству регионального отделения Государственного строительного надзора и департаменту градостроительства и архитектуры Липецка, - рассказала помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Кроме того, в ходе проверки было установлено, что строительная компания использовала поддельные документы при проектировании входа в дом. Эти материалы были переданы в следственные органы. УМВД по Липецку уже возбудило уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст.327 УК РФ «Подделка документов». В ходе следствия обвинение может быть уточнено. К ответственности намерены привлечь сотрудников строительной компании. Вместе с этим прокуратура направила иск в суд. Мы намерены понудить строительную компанию устранить последствия их работ, в также добиться благоустройства территории и обеспечения безопасного входа в дом.
Если иск прокуратуры будет удовлетворен, то ситуация с ямой у высотки будет разрешена к концу лета.
- Мы проходим в подъезд над 4-х метровой ямой по деревянному настилу. Эта яма превращается в помойку, из окна можно увидеть как там бегают огромные крысы. Эта ужасная картина из окна просто вводит в депрессию… В апреле был пожар в подвале дома. Чудом никто не пострадал, так как подъездных путей для пожарных машин нет. Эта ситуация очень пугает людей. Также эта яма ведёт к всевозможной деформации фундамента. Нам нужно, чтобы была достроена подземная парковка и сделан нормальный двор, - рассказывает о проблеме жильцов новостройки липчанка.
Евгения и ее соседи неоднократно обращались к муниципальным и региональным властям. Но, как считает липчанка, чиновники не спешат решать проблему горожан и отмахиваются от них отписками. Так, департамент архитектуры и градостроительства Липецка сообщил жильцам, что новый владелец недостроенной парковки законсервировал объект из-за судебных тяжб с прежним хозяином участка. На нового застройщика уже составляли административные протоколы, но воз и ныне там. Вариант решения проблемы предложили в областной администрации: сделать вход в подъезд через магазин, работающий на первом этаже многоэтажки. Такие компромиссы жильцов не устраивают.
Как сообщили GOROD48 в областной прокуратуре в июне ведомство занималось вопросом ямы у многоэтажки на улице Мичурина.
- Прокуратура Октябрьского района Липецка в июне по обращению Государственной жилищной инспекции провела проверку ситуации у многоэтажки. По результатам проверки прокуратура внесла представления руководству регионального отделения Государственного строительного надзора и департаменту градостроительства и архитектуры Липецка, - рассказала помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Кроме того, в ходе проверки было установлено, что строительная компания использовала поддельные документы при проектировании входа в дом. Эти материалы были переданы в следственные органы. УМВД по Липецку уже возбудило уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст.327 УК РФ «Подделка документов». В ходе следствия обвинение может быть уточнено. К ответственности намерены привлечь сотрудников строительной компании. Вместе с этим прокуратура направила иск в суд. Мы намерены понудить строительную компанию устранить последствия их работ, в также добиться благоустройства территории и обеспечения безопасного входа в дом.
Если иск прокуратуры будет удовлетворен, то ситуация с ямой у высотки будет разрешена к концу лета.
Правда