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На квадратный километр Липецкой области — меньше 48 человек

9 537
#демография #численность населения
На квадратный километр Липецкой области — меньше 48 человек

Население Липецкой области продолжает сокращаться и разуплотняться.

47,6 человека на квадратный километр территории пришлось в Липецкой области на 1 января 2019 года — за год этот показатель уменьшился на 0,2 пункта (47,8 человека на квадратный километр). Такие данные приводит Росстат в исследовании о численности и миграции населения в 2018 году. 

Плотность населения в целом по стране третий год подряд остается на одном уровне — 8,6 человека на квадратный километр. Среди регионов и территорий Липецкая область оказалась на 19 месте в стране и на пятом — в Центральном федеральном округе. Лидерами стали Москва, где на квадратный километр приходилось 4925,9 человека, Санкт-Петербург (3848,4 человека) и Севастополь (513 человек). Минимальная плотность населения отмечается в Чукотском автономном округе — 0,1 человека на квадратный километр, Ненецком автономном округе (0,2 человека на километр), Магаданской области (0,3 человека). 

Численность населения Липецкой области на 1 января 2019 года составила 1 144 000 человек (год назад — 1 150 000). В том числе городских жителей — 738 000 человек, сельских — 405 000. Липецкая область попала в число 52 регионов, где население в прошлом году сократилось. Регион потерял 0,5% населения как за счет естественной убыли, так и миграционного оттока. 

В среднем на 1000 горожан в Липецкой области приходится 550 сельских жителей. По стране этот показатель ниже — 343 сельских жителя на тысячу горожан. Как и год назад сельское поселение превалирует над городским лишь в шести регионах: республике Алтай, Чечне, Карачаево-Черкессии, Дагестане, Калмыкии и Адыгее, сообщает Росстат.

9 537
#демография #численность населения

Комментарии (9)

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Человек

14 секунд назад
Народу меньше, а куска земли дом построить или огород посадить нет, всё за бешенные деньги.
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Те

1 минуту назад
кто серит каждый день на данном ресурсе, обычно не замечают, что в первую очередь они вредят себе, так как время, потраченное сими особями на забрызгивание слюной мониторов они могли бы потратить с большей пользой и превратиться из никому не нужного никчемного говна в подобие человека. А атмосфера постоянного стресса и ненависти, в которой живут данные фекалоособи, вредят их здоровью больше, чем курение и алкоголизм
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Слава великому Путину !.

43 минуты назад
Истребителю народа своего !, Хотя какой он свой -американский Botoxней Засланец .
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Ничего !.

45 минут назад
Поживите с Путиным по -Зеленеете , На квадратный километр станет ещё меньше !.
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Сомневающийся

46 минут назад
Ну ничего, скоро жителей будет ещё меньше, единорасты об этом позаботятся.
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Ч.

47 минут назад
Если народ вымирает , значит с реформами что-то не то . А кто их проводит ? Проводят их те , кого народ выбрал . А если народ безмолствует , то верхушка наглеет . По осени надо исправлять ошибки ...
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Леха

49 минут назад
Нищая убогая рашка
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Мерзские будни

52 минуты назад
Путинской раиссии
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Жители

56 минут назад
Россия вымирает от реформ плешивого
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