На квадратный километр Липецкой области — меньше 48 человек

Население Липецкой области продолжает сокращаться и разуплотняться.

47,6 человека на квадратный километр территории пришлось в Липецкой области на 1 января 2019 года — за год этот показатель уменьшился на 0,2 пункта (47,8 человека на квадратный километр). Такие данные приводит Росстат в исследовании о численности и миграции населения в 2018 году.



Плотность населения в целом по стране третий год подряд остается на одном уровне — 8,6 человека на квадратный километр. Среди регионов и территорий Липецкая область оказалась на 19 месте в стране и на пятом — в Центральном федеральном округе. Лидерами стали Москва, где на квадратный километр приходилось 4925,9 человека, Санкт-Петербург (3848,4 человека) и Севастополь (513 человек). Минимальная плотность населения отмечается в Чукотском автономном округе — 0,1 человека на квадратный километр, Ненецком автономном округе (0,2 человека на километр), Магаданской области (0,3 человека).



Численность населения Липецкой области на 1 января 2019 года составила 1 144 000 человек (год назад — 1 150 000). В том числе городских жителей — 738 000 человек, сельских — 405 000. Липецкая область попала в число 52 регионов, где население в прошлом году сократилось. Регион потерял 0,5% населения как за счет естественной убыли, так и миграционного оттока.



В среднем на 1000 горожан в Липецкой области приходится 550 сельских жителей. По стране этот показатель ниже — 343 сельских жителя на тысячу горожан. Как и год назад сельское поселение превалирует над городским лишь в шести регионах: республике Алтай, Чечне, Карачаево-Черкессии, Дагестане, Калмыкии и Адыгее, сообщает Росстат.



