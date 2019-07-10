НЛМК Live

сегодня, 13:09

НЛМК реконструирует сталеплавильное производство и снизит выбросы в атмосферу

391
#экология #техперевооружение
1
НЛМК реконструирует сталеплавильное производство и снизит выбросы в атмосферу

НЛМК начал масштабную реконструкцию агрегатов сталеплавильного производства – конвертеров  и связанного пылегазоулавливающего оборудования конвертерного цеха №2.  

Как сообщает ПАО НЛМК, реконструкция позволит повысить производительность цеха на 18% с 8,5 млн тонн до 10 млн тонн стали в год и сократить выбросы в атмосферу на 70%. Инвестиции в проект составят 23 млрд рублей.  

Проект разбит на две очереди и будет завершен в конце 2020 года. В настоящее время НЛМК приступил к первой очереди реконструкции, которая продлится около 5 месяцев. За это время конвертер №2 объемом 300 тонн заменят на агрегат объемом 330 тонн, реконструируют газоотводящие тракты, установят эффективную систему улавливания и очистки конвертерного газа. Ко второй очереди реконструкции - замене конвертера №3 на более эффективный агрегат - приступят в 2020 г.  

«Реконструкция конвертеров в цехе №2 – один из центральных проектов новой стратегии, который вместе с другими элементами программы развития доменного и сталеплавильного производства позволит увеличить выплавку стали НЛМК на 1 млн тонн в год. Одновременно, внедрение современных природоохранных и энергосберегающих решений приведет к снижению воздействия на окружающую среду. Так, внедрение наулучших доступных технологий обеспечит рост эффективности очистки газов в 2,5 раза. Несмотря на рост производства, выбросы на данном участке будут практически исключены», - прокомментировал вице-президент Группы НЛМК по инвестиционным проектам Константин Лагутин. 

 

391
#экология #техперевооружение
1

Еще в рубрике

НЛМК поздравил одаренных юных спортсменов
#детский спорт
НЛМК поздравил одаренных юных спортсменов

сегодня, 13:12

НЛМК Live
Молодые новолипчане прошли посвящение в рабочие
Молодые новолипчане прошли посвящение в рабочие

вчера, 10:43

НЛМК Live
НЛМК открывает двери перед Днем металлурга
#День металлурга #экскурсия
НЛМК открывает двери перед Днем металлурга

08.07.2019 10:38

НЛМК Live
«Стальное дерево» проводит отбор лучших проектов липчан
#Стальное дерево
«Стальное дерево» проводит отбор лучших проектов липчан

05.07.2019 14:58

НЛМК Live
Работники НЛМК – лауреаты международного конкурса энергоэффективности
#конкурс #энергоэффективность
Работники НЛМК – лауреаты международного конкурса энергоэффективности

05.07.2019 10:16

НЛМК Live
На НЛМК выбрали лучшего экскаваторщика
#конкурс
На НЛМК выбрали лучшего экскаваторщика

04.07.2019 09:06

НЛМК Live