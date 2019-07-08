Общество

сегодня, 12:53

«Вот она, красота!»

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#Лебедянь #мусор
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«Вот она, красота!»

Жители Лебедяни сняли видео о свалке мусора в районе велороллерной трассы.

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В редакцию GOROD48 жители Лебедяни прислали видеоролик и свои комментарии к нему. На видео видно, как грузовик собирается сгружать мусор в районе Монастырского сада, там, где введена в эксплуатацию первая очередь велороллерной трассы длиной в 1,3 км.

- Вот она, красота! - говорит девушка за кадром.

А в объектив попали кучи строительного и кладбищенского мусора.

мусорок2.jpg

мусорок1.jpg

GOROD48 обратился за комментариями к главе Лебедяни Александру Хрипченко.

- О проблеме мы знаем. Это - несанкционированная мусорная свалка, которую уже устраняют коммунальные службы, - сказал мэр.

По словам Александра Хрипченко, кто-то когда-то высыпал тут мусор - и понеслось! Но за пару дней глава города обещал GOROD48 ликвидировать свалку.

- В наших планах при поддержке областного управления ЖКХ в этом году сделать вторую очередь велороллерной трассы, а в следующем - третью заключительную. Таким образом в районе Монастырского сада у нам появится закольцованная трасса длиной в пять километров. Этот земельный участок мы забрали в муниципальную собственность. Здесь находится лыжная база. Здесь мы устраиваем разные соревнования и мероприятия, - сообщил GOROD48 Александр Хрипченко.
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#Лебедянь #мусор
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Комментарии (5)

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Житель

13 минут назад
В Липецке весь нижний парк такой. И все только упыбаются.
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Шеф.

17 минут назад
А нам на Баумана под дом в чистые овраги валят строительный мусор. Куда жаловаться?
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555

31 минуту назад
Мэра города Лебедяни зовут Алексей. Иванович. Для умников, строчащих здесь новости.
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Сам себе режиссер.

47 минут назад
Ну, какой идиот снимает видео вертикально?! Монитор надо переворачивать, чтобы посмотреть?
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удивили

53 минуты назад
в Липецке от 7-й поликлиники до Ашана люди грязь месят через пустырь, а рядом вдоль водозабора свалка, покрышки, шприцы, бутылки, собачьи каки, мамаши с колясками - вот где уровень. Зато в центре бояре не успевают плитку менять. так что область - это заграница со своими проблемами.
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