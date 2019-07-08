Жители Лебедяни сняли видео о свалке мусора в районе велороллерной трассы.

В редакцию GOROD48 жители Лебедяни прислали видеоролик и свои комментарии к нему. На видео видно, как грузовик собирается сгружать мусор в районе Монастырского сада, там, где введена в эксплуатацию первая очередь велороллерной трассы длиной в 1,3 км.- Вот она, красота! - говорит девушка за кадром.А в объектив попали кучи строительного и кладбищенского мусора.GOROD48 обратился за комментариями к главе Лебедяни Александру Хрипченко.- О проблеме мы знаем. Это - несанкционированная мусорная свалка, которую уже устраняют коммунальные службы, - сказал мэр.По словам Александра Хрипченко, кто-то когда-то высыпал тут мусор - и понеслось! Но за пару дней глава города обещал GOROD48 ликвидировать свалку.- В наших планах при поддержке областного управления ЖКХ в этом году сделать вторую очередь велороллерной трассы, а в следующем - третью заключительную. Таким образом в районе Монастырского сада у нам появится закольцованная трасса длиной в пять километров. Этот земельный участок мы забрали в муниципальную собственность. Здесь находится лыжная база. Здесь мы устраиваем разные соревнования и мероприятия, - сообщил GOROD48 Александр Хрипченко.