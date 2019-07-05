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В школах хотят запретить телефоны

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В школах хотят запретить телефоны

Инициативу поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

В российских школах могут запретить мобильные телефоны — об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается. Инициативу поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, по словам которой гаджеты отвлекают детей от уроков, а также создают социальное неравенство, сообщает Газета.ру.

"Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность", - сказала Матвиенко в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Кроме того, Матвиенко считает, что смартфоны мешают социализации молодежи, так как на переменах вместо общения они предпочитают играть в игры. Помимо прочего, наличие у ребенка дорогого гаджета создает социальное неравенство.

Политик также обратила внимание на другую опасность для современных детей — это интернет. Несмотря на то, что всемирная паутина имеет и положительный аспект, помогающий подросткам обучаться и развиваться, она таит в себе много опасностей.
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