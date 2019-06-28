В Липецке введен режим повышенной готовности

С 27 июня по 30 июня 2019 года на территории Липецка вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил Липецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Соответствующее постановление в целях обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС и минимизации их последствий в связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом подписано главой города Евгенией Уваркиной.



Для предупреждения чрезвычайных ситуаций органам управления и силам Липецкого ГЗ ТП РСЧС надлежит провести комплекс превентивных мероприятий. Управлению по делам ГО и ЧС Липецка поручено организовать мониторинг и прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о приемах, мерах и способах защиты от них. Ответственным за организацию мероприятий определен первый заместитель главы администрации города Михаил Щербаков.



По данным синоптиков, завтра ожидается переменная облачность.Местами возможны грозы. Ветер западный, при грозе порывы до 17 м/с. Температура ночью 13-16, днем до 21 градуса.



30 июня ожидается небольшой дождь. Ветер сменит направление на северо-западный и будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура ночью не превысит 7-12 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов.



Специалисты управления по делам ГО ЧС напоминают: если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Также опасно в этой ситуации стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.



Во время грозы не рекомендуется находиться на открытой местности и у водоемов. Необходимо воздержаться от использования мобильных устройств и по возможности избавиться от металлических предметов (ключи, зонты).



Во избежание возникновения аварийных ситуаций на дорогах автовладельцам следует отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться услугами пассажирского транспорта.







