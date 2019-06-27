Спорт

14 минут назад

На Европейских Играх у липецких спортсменов два жестоких «облома»

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#Европейские Игры
На Европейских Играх у липецких спортсменов два жестоких «облома»

Вера Собетова осталась без медали, а Яне Глотовой так и не дали шанса.

Липчанка Вера Собетова и ее подруги по экипажу байдарки-четверки заняли лишь 6-е место на II Европейских Играх в Минске.

Несколько минут назад завершился финальный заезд. Собетова и Ко преодолели дистанцию в 500 метров за 1 минуту 44,756 секунды – это почти на две секунды хуже, чем требовалось для попадания на пьедестал почета.

Победительницами соревнований стали девушки из Венгрии (1.41,526), на втором месте сборная Белоруссии (1.41,654), на третьем - команда и Польши (1.42,851). Россиянки уступили также гребчихам из Германии (1.43,294) и Франции (1.44,479).

Вчера в предварительном заезде россиянки финишировали третьими, чем добыли себе место в финале. Вместе с Собетовой выступали Светлана Черниговская из Волгограда, Анастасия Панченко из Омска и Кира Степанова из Саратова.

Фиаско потерпела сборная России по легкой атлетике, которая вчера выбыла из борьбы за медали, не сумев преодолеть стадию полуфинала (соревнования в Минске построены таким образом, что команды разных стран соревнуются в формате матчевых встреч). Из шести участников своего полуфинала россияне заняли последнее 6-е место.

Липчанка Яна Глотова числилась запасной в смешанной эстафете 4х400 метров смешанной эстафете преследования, но тренеры так ни разу и не выпустили ее на дорожку.

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#Европейские Игры

Комментарии (1)

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Пусть просает весло и

4 минуты назад
бадминтоном занимается. Или бежит в другой город. У нас спорт задушен полностью.
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