Липчане взяли гран-при фестиваля в Крыму

Жюри высоко оценило спектакль «Есенин. Быть поэтом».

Липецкий государственный академический театр драмы им.Л.Н.Толстого стал триумфатором международного фестиваля «Театральные сезоны Крыма». Как сообщает региональное управление культуры и искусства, спектакль липчан «Есенин. Быть поэтом» взял гран-при творческого конкурса.



Спектакль «Есенин. Быть поэтом» – это жизнь, рассказанная, стихами, документами, танцами, песнями и музыкой. Так о постановке говорят в театре. Спектакль - самостоятельная работа артистов театра, посвященная жизни и творчеству поэта Сергея Есенина. Это спектакль – исповедь, спектакль – посвящение, где факты биографии переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами и страданиями. Где детские ощущения и мимолетные фантазии живее и отчётливее, чем реальная жизнь и люди вокруг.



Международный театральный фестиваль «Театральные сезоны Крыма» проходил в Евпатории с 20 по 22 июня. В Крым приехали театральные коллективы из Москвы, Вологды, Ростова-на-Дону, Краснодара и Липецка. Задачей фестиваля является поддержка и развитие лучших достижений театрального искусства, укрепление гуманитарных контактов с регионами России, создание условий для творческого общения и обмена опытом режиссеров, актеров и театральных деятелей на основе мастер-классов и творческих лабораторий.

