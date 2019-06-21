Общество

10 минут назад

Около 2000 липчан вышли на акцию «Свеча памяти»

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#«Свеча памяти»

В Липецке от Соборной площади началось шествие участников мемориальной акции «Свеча памяти». Она посвящена памяти жертв Великой Отечественной твойны. Акция проводится в Липецке в 15-й раз.

По улице Зегеля к площади Героев со свечами и цветами в руках идут примерно 2 000 школьников, студентов, людей среднего возраста. В колонне и.о главы области Игорь Артамонов и и.о. мэра Евгения Уварикна. В начале колонны волонтёры несут плакат с надписью «Мы помним». 



⁃ Я принимаю участие в этой акции впервые. Для меня это важно, так как нужно помнить о своих близких, которые воевали, соотечественниках, обменявших свои жизни на наши. На фронте пропал без вести мой прадед, - рассказала липчанка Екатерина Соколова. 

⁃ Мой прадедушка воевал. Дожил до Победы, но получил очень сложное пулевое ранение ноги. Прабабушка ухаживала за ним до самой его кончины, - рассказывает Софья Логинова. - И прабабушка пережила войну. Она рассказывала, как пряталась от немцев в поле под деревней Лозы, что в стороне села Архангельские Борки. 

Шествие колонны завершится у Вечного огня. Там участников акции встретят записью озвученного Юрием Левитаном сообщения о нападении фашисткой Германии на СССР. Затем пройдёт минута молчания. 

Памятная акция сегодня ночью запланирована и в Ельце. В 02:55 ельчане встретятся у Вечного огня.
48
#«Свеча памяти»

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