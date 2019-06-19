В Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — установится сухая и теплая погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем составит от 26 до 31 градуса тепла.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 28 до 30 градусов тепла.

День 20 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов тепла.