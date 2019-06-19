сегодня, 16:51
В Липецкой области сухо и до +31
В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — установится сухая и теплая погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 28 до 30 градусов тепла.
День 20 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов тепла.
НЛМК