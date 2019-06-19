Погода в Липецке

сегодня, 16:51

В Липецкой области сухо и до +31

1 306
#жара
В Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — установится сухая и теплая погода. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июня в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем составит от 26 до 31 градуса тепла.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 28 до 30 градусов тепла.

День 20 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов тепла.

1 306
#жара

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

НЛМК

43 минуты назад
У меня за окном термометр 39 показывает.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области до +29
#жара #дожди
В Липецкой области до +29

вчера, 18:54

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают о грозе
#гроза #штормовое предупреждение
16
Спасатели предупреждают о грозе

вчера, 16:02

Погода в Липецке
В Липецкую область на один день придут дожди с грозой
8
В Липецкую область на один день придут дожди с грозой

17.06.2019 17:59

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +26
3
В Липецкой области сухо и до +26

16.06.2019 16:42

Погода в Липецке
Северный ветер и ночные дожди принесут прохладу до +24
#дожди
34
Северный ветер и ночные дожди принесут прохладу до +24

15.06.2019 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +27
#дожди
В Липецкой области дожди и до +27

14.06.2019 16:31

Погода в Липецке