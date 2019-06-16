Сколько правды в сериале «Чернобыль»?

Сколько еще секретов о Чернобыльской аварии в 1986 году и ликвидации ее последствий скрыто в архивах?

Как живут сегодня ликвидаторы аварии?

Об этом мы будем говорить в ближайшее время в программе «Точка зрения» с участником ликвидации последствий Чернобыля - Михаилом Борисовичем Барвинским.



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