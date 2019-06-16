Общество

сегодня, 19:04

Сколько правды в сериале «Чернобыль»?

8 488
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Сколько еще секретов о Чернобыльской аварии в 1986 году и ликвидации ее последствий скрыто в архивах? 

Как живут сегодня ликвидаторы аварии? 
Об этом мы будем говорить в ближайшее время в программе «Точка зрения» с участником ликвидации последствий Чернобыля - Михаилом Борисовичем Барвинским.

Задавайте свои вопросы в комментариях. 
8 488
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Комментарии (8)

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1 мая был в Киеве

1 минуту назад
1 мая на турестическом поезде как турист из Липецка прибыл в Киев. Водидель уже туристического автобуса расказывал нам как он эвакуировал жителей из города Припять. На протяжении 3 суток что мы находились в Киеве экскурсавод советовал нам стрехнуть радиоактивную пыль после экскурсий. А так же лучшее средство от радиации стаканчик красного вина. Дословно.
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Сокол рулит

17 минут назад
Там янот был с кожаной флейтой. Усе так.
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Ктулху

21 минуту назад
Посмотрел сериал. Очень тяжёлый. Все серии, начиная с первой, единственно, что не так, пили не водку, пили вино красное, и не из горла, а из кружек алюминиевых. Дальше конечно будут споллеры, поэтому не буду рассказывать, и ещё, разговор режет слух, мы так не говорили, но если бы они выдали всё как мы говорили, то скорее всего на экран бы это не выпустили.
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Не смотрел

26 минут назад
Сокол, в серияле ведмедь был с балалайкой?
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Хороший сериал реально

27 минут назад
Липецкая область одна из пострадавших в чернобыльской катастрофе. Липецких ликвидаторов в Чернобыле тоже было много. Как они живут? Есть ли последствия? Существуют ли для низ льготы? И как на зараженных территориях в липецкой области живут люди? Есть ли для них льготы, усиленное медобслуживание?
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Сокол

28 минут назад
Начальник, ну да американцам и британцам лучше знать, что происходило при ликвидации аварии на ЧАЭС))) Люди не видитесь на всякую ...
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Вдогонку

37 минут назад
Реально животных отстреливали? И выселяли насильно под дулами автоматов?
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Начальник

39 минут назад
Правда что пьянство процветало как в сериале показали?
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