Общество
сегодня, 19:04
Сколько правды в сериале «Чернобыль»?
8 488
Сколько еще секретов о Чернобыльской аварии в 1986 году и ликвидации ее последствий скрыто в архивах?
Как живут сегодня ликвидаторы аварии?
Об этом мы будем говорить в ближайшее время в программе «Точка зрения» с участником ликвидации последствий Чернобыля - Михаилом Борисовичем Барвинским.
Задавайте свои вопросы в комментариях.
Об этом мы будем говорить в ближайшее время в программе «Точка зрения» с участником ликвидации последствий Чернобыля - Михаилом Борисовичем Барвинским.
Задавайте свои вопросы в комментариях.
8 488
1 мая был в Киеве
Сокол рулит
Ктулху
Не смотрел
Хороший сериал реально
Сокол
Вдогонку
Начальник