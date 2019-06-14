Происшествия

сегодня, 15:29

На территории Липецкой области проведена спецоперация «Курьер»

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#полиция
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На территории Липецкой области проведена спецоперация «Курьер»
Для выявления и пресечения незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, фактов нанесения экономического ущерба государству, а также организованной преступной деятельности и коррупции в процессе оформления и доставки почтовых отправлений, грузов в период с 3 по 13 июня на территории  Липецкой области проведен первый этап специальной операции «Курьер».

В спецоперации были задействованы сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ, Юго-Восточного УВДТ МВД России на железнодорожных станциях Липецк, Елец, Грязи, Казинка, специалисты-кинологи со служебно-розыскными собаками. В ходе мероприятия были проверены УФПС Липецкой области, ФГУП «Почта России» и отдел  Государственной фельдъегерской службы в городе Липецке.

По итогам спецоперации за различные правонарушения к административной ответственности привлечено 86 лиц. За незаконную перевозку наркотических и психотропных средств и их аналогов задержано двое жителей региона, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 228.1 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

2 1240
#полиция
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Комментарии (2)

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Жители

8 минут назад
Из посылок воруют эти мвд и фсб
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фкфарвфри

30 минут назад
Очередная борьба с конкурентами....
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