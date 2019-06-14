На территории Липецкой области проведена спецоперация «Курьер»

Для выявления и пресечения незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, фактов нанесения экономического ущерба государству, а также организованной преступной деятельности и коррупции в процессе оформления и доставки почтовых отправлений, грузов в период с 3 по 13 июня на территории Липецкой области проведен первый этап специальной операции «Курьер».



В спецоперации были задействованы сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ, Юго-Восточного УВДТ МВД России на железнодорожных станциях Липецк, Елец, Грязи, Казинка, специалисты-кинологи со служебно-розыскными собаками. В ходе мероприятия были проверены УФПС Липецкой области, ФГУП «Почта России» и отдел Государственной фельдъегерской службы в городе Липецке.



По итогам спецоперации за различные правонарушения к административной ответственности привлечено 86 лиц. За незаконную перевозку наркотических и психотропных средств и их аналогов задержано двое жителей региона, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 228.1 УК РФ, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



