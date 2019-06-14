Из «липецкого Сколково» ушел очередной директор

Екатерина Демидова отработала в МБУ «Технопарк-Липецк» рекордное время - год и три месяца.

Из МБУ «Технопарк-Липецк» уволилась директор Екатерина Демидова. Таким образом, она стала шестым ушедшим из «липецкого Соколково» руководителем за семь лет существования этой особой экономической зоны технико-внедренческого типа.



Как сообщили GOROD48 в департаменте экономического развития мэрии, Екатерина Демидова уволилась по собственному желанию. И после ухода вернется в Москву, откуда и приезжала в Липецк (выпускница экономического факультета нашего технического университета до марта прошлого года почти 10 лет работала в столице в структурных подразделениях неких крупных компаний федерального уровня, - так было написано в пресс-релизе мэрии).



МБУ «Технопарк-Липецк», по моему мнению, мертворожденное дитя эпохи короткого президентства Дмитрия Медведева. В 2011 году первый вице-мэр Липецка Владимир Мигита решил пойти навстречу «нанопрезиденту», объявив, что у нас появится собственная ОЭЗ для апробации изобретений и новшеств, которые лишь предстоит внедрить в промышленное производство. В мэрии заявили, что ставку в технопарке сделают на ученых Липецкого государственного технического университета. Мол, разработки его специалистов, 50 докторов и 336 кандидатов наук, защищены патентами РФ и, возможно, заинтересуют крупнотоварных производителей. Но то ли ученые эти были липовыми, то ли слава об их изобретениях оказалась сильно раздутой, но ни один доморощенный Илон Маск в технопарке так и не появился.



Можно констатировать, что идея липецкого технопарка (который при Медведеве назывался Наноцентром) не удалась. Ведь отец несостоявшегося российского экономического чуда Анатолий Чубайс обещал выделить Липецку 1,6 млрд рублей, а муниципалитет получил лишь седьмую часть этой суммы. И если изначально предполагаемый срок окупаемости проекта составлял 34 месяца, то сейчас никто даже и не заикается о сроках. Поэтому в МБУ «Технопарк-Липецк», по сути, продолжают осваивать бюджетные средства на ремонт помещений, модернизации сетей и коммуникаций. За время его существования в технопарке растворились более 223 млн рублей бюджетной поддержки, а в обозримом будущем растворятся еще 235 миллионов.



И это - не для красного словца. Счетная палата Липецка в прошлом году выяснила, что единственным подрядчиком в 2016 и 2017 годах на реконструкции помещений и инженерных сетей технопарка была тамбовская фирма «Сталь-М». Да-да, та самая, что подрядилась благоустроить Каменный лог, реконструировать стадион «Металлург», построить школу на Манеже. Аудиторы выявили на объекте 990,8 тысяч рублей необоснованных расходов. При этом некоторые работы оплачивались два, а то и три раза! Ревизоры сделали вывод: «провести контрольный обмер выполненных работ не представляется возможным». «Часть контрактов представляет собой задвоение и затроение выполненных одинаковых работ в одинаковом объеме», - написали аудиторы. Всего по 18 контрактам с ООО «Стимул-Групп» было «излишне оплачено подрядчику 569,4 тысячи рублей». Аудиторы установили искусственное дробление заказа на одинаковые работы и закупки по одним и тем же объектам на 4,2 млн рублей. И написали в акте проверки, что «уход от проведения конкурсов ограничивает возможность снижения цены и обеспечения конкуренции»…



Екатерина Демидова, по ее словам, была вынуждена расхлебывать заваренную ее предшественниками кашу. Но не расхлебала. Возможно, потому, что наш технопарк и был изначально заточен на распил бюджета. Так, «выхлоп» от 23 резидентов липецкого технопарка в 2017 году составил... 33 млн рублей налогов и таможенных платежей! И за время руководства зоной Демидовой в ней не приключилось никаких прорывных технологий. Ах, да, Екатерина Демидова гордилась тем, что в интеллектуальном багаже резидентов зоны были два продукта, внесенных в Единый реестр российских программ, и семь патентов на изобретения! И это - на 23 юрлица. Да, с таким багажом мы, конечно, порвем Америку как тузик грелку!



Итак, ждем в нашу аномальную экономическую зону на улице 9 Мая седьмого директора, который совершит экономическое чудо. Ведь семь - это счастливое число…



Игорь Луговой