Происшествия
33 минуты назад
Четверо обвиняемых в убийствах и покушениях на убийство мужчин хотят доказать свою невиновность
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В регионе по просьбе подсудимых формируют сразу несколько коллегий присяжных заседателей.
GOROD48 в пресс-службе областного суда сообщили, что в регионе по просьбе подсудимых формируют сразу четыре коллегии присяжных заседателей: трое обвиняемых в убийствах липчан хотят доказать свою невиновность.
Первую коллегию формируют в Октябрьском районном суде Липецка. Подсудимый - хорошо известный читателям GOROD48 43-летний Руслан Лапин. Его обвиняют по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на умышленное причинение смерти двум лицам»). 19 ноября прошлого года Лапин напал с ножом на бывшую сожительницу, 26-летнюю липчанку, прямо в магазине на улице Депутатской. Причиной неадекватного поведения стала ревность. В тот день Лапин встретил любимую женщину с ее новым сожителем. Проследовав за ними до магазина, Руслан после перебранки нанес бывшей пассии несколько порезов, а один удар клинка пришелся в шею женщины. Потом под нож попал и ее гражданский муж. Теперь подсудимый Лапин желает разжалобить присяжных заседателей (мужчина был ранее осужден на 4 года и 3 месяца за получение взятки и за применение насилия к полицейским).
Вторую коллегию создают в Правобережном районном суде Липецка. Помощи присяжных попросил Владимир Унчиков, который 31 января этого года в гараже по улице Свободный Сокол убил кувалдой собутыльника.
Обвиняемые в убийствах просят создать коллегии присяжных заседателей в Грязинском городском суде (подсудимый Ф. Васнев) и в Чаплыгинском районном суде (подсудимый Р. Востриков).
Очевидно, всплеск интереса обвиняемых по особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ к присяжным заседателям вызвал недавний вердикт такого жюри в Задонском районном суде. Тогда, 5 марта, «народные судьи» вынесло единогласный оправдательный вердикт по уголовному делу 30-летнего подсудимого Максима Стародубцева, которого обвиняли в убийстве риэлтора в селе Марьино (в настоящее время приговор обжалован прокуратурой области).
Первую коллегию формируют в Октябрьском районном суде Липецка. Подсудимый - хорошо известный читателям GOROD48 43-летний Руслан Лапин. Его обвиняют по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на умышленное причинение смерти двум лицам»). 19 ноября прошлого года Лапин напал с ножом на бывшую сожительницу, 26-летнюю липчанку, прямо в магазине на улице Депутатской. Причиной неадекватного поведения стала ревность. В тот день Лапин встретил любимую женщину с ее новым сожителем. Проследовав за ними до магазина, Руслан после перебранки нанес бывшей пассии несколько порезов, а один удар клинка пришелся в шею женщины. Потом под нож попал и ее гражданский муж. Теперь подсудимый Лапин желает разжалобить присяжных заседателей (мужчина был ранее осужден на 4 года и 3 месяца за получение взятки и за применение насилия к полицейским).
Вторую коллегию создают в Правобережном районном суде Липецка. Помощи присяжных попросил Владимир Унчиков, который 31 января этого года в гараже по улице Свободный Сокол убил кувалдой собутыльника.
Обвиняемые в убийствах просят создать коллегии присяжных заседателей в Грязинском городском суде (подсудимый Ф. Васнев) и в Чаплыгинском районном суде (подсудимый Р. Востриков).
Очевидно, всплеск интереса обвиняемых по особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ к присяжным заседателям вызвал недавний вердикт такого жюри в Задонском районном суде. Тогда, 5 марта, «народные судьи» вынесло единогласный оправдательный вердикт по уголовному делу 30-летнего подсудимого Максима Стародубцева, которого обвиняли в убийстве риэлтора в селе Марьино (в настоящее время приговор обжалован прокуратурой области).
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