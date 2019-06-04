Происшествия
59 минут назад
Еще одного пловца вытащили из воды спасатели
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Инцидент произошел на реке Воронеж в Липецке
Накануне, спасатели спасательного поста №1 по обслуживанию центрального пляжа Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области спасли молодого человека, который пытался переплыть реку и не рассчитал силы.
Оперативно прибывшие работники Управления вытащили мужчину из воды, доставили на берег и оказали первую помощь, сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Напомним, 2 июня спасатели вытащили из воды мужчину, пытавшегося переплыть реку Воронеж, но также не рассчитавшего свои силы и начавшего тонуть.
Оперативно прибывшие работники Управления вытащили мужчину из воды, доставили на берег и оказали первую помощь, сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Напомним, 2 июня спасатели вытащили из воды мужчину, пытавшегося переплыть реку Воронеж, но также не рассчитавшего свои силы и начавшего тонуть.
1 686
Это не пловцы