Происшествия

59 минут назад

Еще одного пловца вытащили из воды спасатели

1 686
#спасение утопающих
1
Еще одного пловца вытащили из воды спасатели

Инцидент произошел на реке Воронеж в Липецке

Накануне, спасатели спасательного поста №1 по обслуживанию центрального пляжа Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области спасли молодого человека, который пытался переплыть реку и не рассчитал силы.

Оперативно прибывшие работники Управления вытащили мужчину из воды, доставили на берег и оказали первую помощь, сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

Напомним, 2 июня спасатели вытащили из воды мужчину, пытавшегося переплыть реку Воронеж, но также не рассчитавшего свои силы и начавшего тонуть.
1 686
#спасение утопающих
1

Комментарии (1)

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Это не пловцы

47 минут назад
Это самоубийцы , Дайте людям спокойно умереть !.
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