Происшествия
28 минут назад
Липчанин пытался переплыть Воронеж, но не рассчитал силы
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Ему на помощь пришли спасатели
2 июня в 16.30 спасатели спасательного поста №2 жилой зоны НЛМК сотрудники Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области спасли мужчину, который пытался переплыть реку и не рассчитал силы.
Оперативно прибывшие работники Управления вытащили молодого человека из воды и доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась, сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
Оперативно прибывшие работники Управления вытащили молодого человека из воды и доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась, сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.
2 523
Житель
дерзкий