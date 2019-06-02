Липчанин пытался переплыть Воронеж, но не рассчитал силы

Ему на помощь пришли спасатели

2 июня в 16.30 спасатели спасательного поста №2 жилой зоны НЛМК сотрудники Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области спасли мужчину, который пытался переплыть реку и не рассчитал силы.



Оперативно прибывшие работники Управления вытащили молодого человека из воды и доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась, сообщили в Управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.

